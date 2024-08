IRW-News: Sibanye Stillwater: Sibanye-Stillwater sichert sich ein grünes Finanzierungspaket von bis zu 500 Millionen Euro für sein Lithiumprojekt Keliber

IRW-PRESS: Sibanye Stillwater: Sibanye-Stillwater sichert sich ein grünes Finanzierungspaket von bis zu 500 Millionen Euro für sein Lithiumprojekt Keliber

Johannesburg, 22. August 2024: Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/ - freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen über seine Tochtergesellschaft Keliber Technology Oy eine Finanzierungsfazilität in Höhe von 500 Mio. für sein Lithiumprojekt Keliber in Finnland abgeschlossen hat (Grüner Kredit). Das grüne Darlehen sichert die endgültige Finanzierung der Investitionsausgaben, die für den Bau und die Entwicklung der Lithiumabbau-, -verarbeitungs- und -veredelungsanlagen in Kaustinen, Kronoby und Kokkola, Finnland, erforderlich sind. Das grüne Darlehen schließt nicht nur den gesamten Finanzierungsbedarf für das Keliber-Lithiumprojekt ab, sondern stellt auch eine bedeutende Kapitalzufuhr für Sibanye-Stillwater dar, die die finanzielle Flexibilität und Liquidität der Gruppe verbessert und sicherstellt, dass die verfügbaren Barmittel und Kreditfazilitäten der Gruppe für betriebliche und unternehmerische Erfordernisse reserviert sind.

Bei dem grünen Darlehen handelt es sich um eine besondere Kreditfazilität, die eine von einer Bank finanzierte und von der Export Credit Agency (ECA) garantierte Tranche von 250 Mio. EUR, eine von der Europäischen Investitionsbank (EIB) bereitgestellte Tranche von 150 Mio. EUR und eine von einer Geschäftsbank syndizierte Tranche von 100 Mio. EUR umfasst.

Die Green Loan-Fazilitäten werden durch einen "Green Financing Framework" geregelt (zum Herunterladen unter www.sibanyestillwater.com/green-financing-framework). Die Umweltfreundlichkeit der Fazilitäten wurde von einer unabhängigen zweiten Partei bestätigt und von S&P Global Ratings mit "Medium Green" eingestuft. Der Rahmen für grüne Finanzierungen wurde in Übereinstimmung mit den 2023 Green Loan Principles der Loan Market Association erstellt und enthält die folgenden Abschnitte: (1) Verwendung der Erlöse, (2) Bewertungs- und Auswahlverfahren, (3) Verwaltung der Erlöse und (4) Berichterstattung. Dieses grüne Darlehen unterstreicht das Engagement von Sibanye-Stillwater für den Übergang zu grüner Energie in Partnerschaft mit unterstützenden Kreditgebern und bestätigt die Transparenz, die solide Offenlegung und die Integrität der grünen Finanzierungsbemühungen des Keliber-Lithium-Projekts.

Die Erlöse aus dem Green Loan werden für den Abschluss der Erschließung des Keliber-Lithium-Projekts verwendet. Die Gesamtinvestitionen belaufen sich auf 656 Mio. (Laufzeit bis 2023) bzw. 667 Mio. (inflationsbereinigt) und werden teilweise durch eine zuvor aufgenommene Eigenkapitalkomponente von 250 Mio. finanziert.

Finnvera, die staatliche finnische ECA, hat eine Garantie für 80 % der ECA-Tranche von 250 Mio. EUR bereitgestellt. Diese Finanzierung steht im Einklang mit dem strategischen Ziel von Finnvera, das Betriebspotenzial und die Wettbewerbsfähigkeit finnischer Unternehmen durch die Bereitstellung von Darlehen, inländischen Bürgschaften, Exportkreditgarantien und anderen Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Finanzierung von Ausfuhren zu stärken.

Der Finanzierungsbeitrag der EIB in Höhe von 150 Mio. EUR steht in Einklang mit der Absicht der EIB, den ökologischen Wandel in Europa zu beschleunigen, technologische Innovationen zu fördern und die Regionalentwicklung zu unterstützen. Dies ist die erste EIB-Finanzierung für den Abbau kritischer Rohstoffe in der Europäischen Union (EU) und ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur strategischen Autonomie der EU.

Die Bank of America und Natixis Corporate and Investment Banking fungierten als gemeinsame Koordinatoren, Bookrunner und Mandated Lead Arrangers für das gesamte Finanzierungspaket. Die Bank of America fungierte als Koordinator für das grüne Darlehen und als Dokumentationsagent, während Natixis als Facility Agent, Finnvera und EIB-Koordinator fungierte.

Die Tranche des Konsortialkredits wurde von sieben internationalen Geschäftsbanken überzeichnet, die sich zusätzlich zu dem Darlehen der EIB beteiligten. Die wichtigsten Bedingungen der Finanzierung sind nachstehend aufgeführt:

- Die Erlöse aus den Fazilitäten werden für die Entwicklung, den Bau und die Instandhaltung des Keliber-Lithiumprojekts verwendet, das für die Verarbeitung von Lithium und die Produktion von Lithiumhydroxid bestimmt ist, und zwar im Rahmen eines Finanzierungsrahmens, der mit den 2023 Green Loan Principles der Loan Market Association

- Amortisierendes Rückzahlungsprofil, das an die prognostizierten Cashflows des Projekts gebunden ist, mit einer Endlaufzeit von 7 bis 8 Jahren

- Variabler, an den EURIBOR gebundener Zinssatz mit einer wettbewerbsfähigen Marge

- Der Darlehensnehmer der Fazilität ist Keliber Technology Oy

- Die Fazilitäten werden von Sibanye Stillwater Limited, Stillwater Mining Company, Sibanye Gold Pty Ltd, Sibanye Rustenburg Platinum Mines Pty Ltd, Kroondal Operations Pty Ltd, Eastern Platinum Pty Ltd, Western Platinum Pty Ltd, Sibanye Stillwater's Sandouville Refinery SAS und Keliber Oy garantiert.

- Keliber Technology Oy und Keliber Oy werden gleichzeitig der Bürgschaftsgruppe für die 1,2 Mrd. US$ Anleihen, 1 Mrd. US$ RCF, R6 Mrd. RCF und die Silikose-Garantiefazilität von Sibanye-Stillwater beitreten

Neal Froneman, CEO von Sibanye-Stillwater, kommentierte: "Wir freuen uns über die starke Unterstützung durch eine Reihe von Finanziers, darunter die Europäische Investitionsbank und Finnvera. Das Finanzierungspaket bietet eine kosteneffiziente, langfristige Finanzierung für den Rest des Finanzierungsbedarfs des Keliber-Projekts und verbessert die Liquidität der Gruppe erheblich, indem es die bestehenden Fazilitäten der Gruppe für die betrieblichen Anforderungen wirksam einfriedet. Dies bestätigt die Rentabilität und die ESG-Eigenschaften des Keliber-Lithiumprojekts und unterstreicht seine strategische Bedeutung für die europäische Energiewende.

Matti Hietanen, CEO der Finnish Minerals Group, kommentierte: "Für Finnish Minerals Group ist das Keliber-Lithiumprojekt ein Vorzeigeprojekt, das wir als Ankereigentümer seit 2018 und später in Zusammenarbeit mit unserem Partner Sibanye-Stillwater vorantreiben. Das Projekt hat mit dem Bau der Raffinerie und der Minenstandorte bereits entscheidende Schritte nach vorne gemacht. Heute sehen wir das Keliber-Lithiumprojekt als integralen Bestandteil der finnischen Batterie-Wertschöpfungskette und gleichzeitig als das erste integrierte Lithiumprojekt in Europa. Die nun gesicherte Finanzierungslösung ermöglicht es, die Bauphase abzuschließen und mit der Produktion von Lithiumhydroxid in Batteriequalität zu beginnen."

Bekanntmachung im Sinne von Abschnitt 45(5) des Companies Act

Hiermit wird bekannt gegeben, dass der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der Verwaltungsrat) gemäß den Bestimmungen von Abschnitt 45(5) des Companies Act, 71 von 2008 (der Companies Act) und in Übereinstimmung mit dem Sonderbeschluss, der auf der Jahreshauptversammlung der Gesellschaft am 28. Mai 2024 gefasst wurde, den Beschluss gefasst hat, für die Fazilitäten zu bürgen, wobei diese Bürgschaft die Gewährung direkter und/oder indirekter finanzieller Unterstützung für verbundene und miteinander verbundene Unternehmen und Körperschaften der Gesellschaft im Sinne der Bestimmungen von Abschnitt 45 des Companies Act darstellt (die finanzielle Unterstützung). Die Anteilseigner werden im Sinne von Section 45(5)(a) des Companies Act darüber informiert, dass die Finanzhilfe ein Zehntel von 1 % des Nettovermögens der Gesellschaft übersteigt.

Nach Abwägung aller angemessenen finanziellen Umstände des Unternehmens im Sinne und gemäß den Bestimmungen von Abschnitt 45 in Verbindung mit Abschnitt 4 des Unternehmensgesetzes ist der Vorstand davon überzeugt, dass:

- Unmittelbar nach der Gewährung der oben erwähnten Finanzhilfe würde das Unternehmen den Solvenz- und Liquiditätstest gemäß Abschnitt 4 des Companies Act erfüllen.

- Alle relevanten Bedingungen und Beschränkungen in Bezug auf die Gewährung der Finanzhilfe durch das Unternehmen, die in der Gründungsurkunde des Unternehmens enthalten sind, sind erfüllt.

- Die Bedingungen, zu denen die Finanzhilfe gewährt wird, sind für das Unternehmen fair und angemessen.

Über das Keliber-Lithiumprojekt

Das Lithiumprojekt Keliber ist das fortschrittlichste Lithiumprojekt in Europa, das auf die Versorgung des Sektors der Elektrofahrzeugbatterien ausgerichtet ist. Sibanye-Stillwater plant den Einsatz der besten verfügbaren Technologien, die in Verbindung mit dem integrierten Geschäftsmodell und der räumlichen Nähe von Bergbau- und Raffinerieanlagen dazu führen, dass Keliber zu den weltweit CO2 effizientesten Herstellern von Lithiumhydroxid gehören wird. Das Lithiumbergbau- und Batteriechemieprojekt von Keliber soll jährlich bis zu 15.000 Tonnen Lithiumhydroxid in Batteriequalität produzieren, wobei die Produktion aus fremdem Erz voraussichtlich 2025 und aus eigenem Erz 2026 beginnen wird.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.sibanyestillwater.com/business/europe/keliber/.

Über Sibanye-Stillwater

Sibanye-Stillwater ist ein multinationaler Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem breit gefächerten Portfolio von Betrieben, Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Die Gruppe ist auch einer der weltweit führenden Recycler von PGM-Autokatalysatoren und hat Beteiligungen an führenden Minenabfallaufbereitungsanlagen.

Sibanye-Stillwater ist einer der weltweit größten Primärproduzenten von Platin, Palladium und Rhodium und ein erstklassiger Goldproduzent. Das Unternehmen produziert und veredelt außerdem Iridium und Ruthenium, Nickel, Chrom, Kupfer und Kobalt. Die Gruppe hat vor kurzem damit begonnen, ihr Anlagenportfolio auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen zu diversifizieren und ihre Präsenz in der Kreislaufwirtschaft zu erhöhen, indem sie ihr Engagement in den Bereichen Recycling und Wiederaufbereitung von Abraumhalden weltweit ausbaut. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.

