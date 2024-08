China und Belarus vereinbaren verstärkte Zusammenarbeit

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Peking (Reuters) - China und Belarus haben sich auf eine verstärkte Zusammenarbeit in Bereichen wie Handel, Sicherheit, Energie und Finanzen geeinigt.

Dies ging am Freitag aus einer gemeinsamen Erklärung hervor, die nach einem Treffen des chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang mit dem belarussischen Ministerpräsidenten Roman Golowtschenko in Minsk veröffentlicht wurde. Demnach wollen beide Länder auch die Zusammenarbeit bei den industriellen Lieferketten verstärken und die Handelserleichterungen weiter verbessern, um die Kosten für beide Seiten zu senken. Laut der Zeitung "China Daily" sagte Li während seines Besuchs in Minsk, dass die Beziehungen zwischen China und Belarus in den vergangenen 32 Jahren trotz der sich verändernden internationalen Landschaft dynamisch geblieben seien. China ist der zweitgrößte Handelspartner von Belarus und der größte Handelspartner in Asien. Der bilaterale Handel soll im vergangenen Jahr 8,4 Milliarden Dollar überstiegen haben, wie die "China Daily" berichtete.

