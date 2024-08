Flughafenchef in Tel Aviv: Die meisten Flüge gehen planmäßig

TEL AVIV (dpa-AFX) - Ungeachtet der Raketenangriffe aus dem Libanon soll der Flugverkehr auf dem internationalen Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv wieder weitgehend planmäßig verlaufen. Flughafenchef Udi Bar Os sagte vor Journalisten, von 360 internationalen Flügen mit mehr als 50 000 Passagieren sollten mehr als 85 Prozent stattfinden. Etwa die Hälfte davon seien Abflüge und die Hälfte Landungen.

Es könne allerdings zu Verzögerungen kommen, sagte der Flughafenchef. Etwa 50 Flüge seien wegen der Eskalation storniert worden. Er sprach von rund 20 internationalen Fluggesellschaften, die Israel weiter anfliegen, "und dies auch morgen und übermorgen". Es sei ein "schwieriger Tag", insgesamt sei die Lage jedoch unter Kontrolle. Einige Flüge seien auf den Ramon-Flughafen im Süden des Landes umgeleitet worden. Der Flugplan müsse angepasst werden. Bar Os riet den Passagieren, sich über die Flugzeiten zu informieren und mindestens drei Stunden vor dem Abflug am Flughafen zu sein.

Die israelische Armee hatte am frühen Morgen nach eigenen Angaben größere Angriffspläne der libanesischen Schiitenmiliz Hisbollah auf Ziele im Norden und Zentrum Israels identifiziert und vereitelt. An den israelischen Angriffen auf Abschussvorrichtungen im Süden des Libanon waren nach Militärangaben 100 Kampfjets beteiligt. Der Flughafen Ben Gurion hatte am frühen Morgen für rund zwei Stunden Flüge umgeleitet. Seit 7.00 Uhr Ortszeit (6.00 Uhr MESZ) lief der Betrieb wieder weitgehend planmäßig./le/DP/mis