Original-Research: 2G Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG Unternehmen: 2G Energy AG ISIN: DE000A0HL8N9 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 26.08.2024 Kursziel: 34,00 Euro Kursziel auf Sicht 12 Monaten von: Letzte 24.08.2023: Hochstufung von Hinzufügen auf Ratingänderung: Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 34,00. Zusammenfassung: 2G Energy meldete für Ende August einen Rekordauftragsbestand von ca. EUR221 Mio. und erhöhte daraufhin den unteren Rand der Umsatzguidance für 2025 von EUR390 Mio. auf EUR410 Mio. Wir gehen weiterhin davon aus, dass 2G 2025 einen Umsatz von EUR443 Mio. erzielen wird und sehen den Rekordauftragsbestand als sehr gute Basis für unsere Prognose. Der Umsatz in H1/24 lag mit EUR131,2 Mio. 3% unter dem Vorjahreswert und blieb 5% hinter unserer Erwartung zurück. Grund dafür sind Projektverzögerungen auf Kundenseite, die zu späteren Abrufen der 2G-KWK-Anlagen führen. Da diese Projektverzögerungen auch in H2 anhalten dürften, senken wir unsere Prognose für 2024 leicht. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von EUR34. Nach dem Kursrückgang der letzten Monate ist das Unternehmen mit einem 2025E KGV von 12 für einen Wachstumswert günstig bewertet. Wir empfehlen, das niedrige Kursniveau zum Kauf der Aktie zu nutzen. First Berlin Equity Research has published a research update on 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 34.00 price target. Abstract: 2G Energy reported a record order backlog of around EUR221m at the end of August and subsequently raised the lower end of sales guidance for 2025 from

EUR390m to EUR410m. We continue to expect 2G to generate sales of EUR443m in 2025

and see the record order backlog as a very good basis for our forecast. At EUR131.2m, sales in H1/24 were 3% below the previous year's figure and 5% below our forecast. This was due to project delays on the customer side, which led to later call orders for 2G CHP systems. As these project delays are likely to continue in H2, we have lowered our forecast for 2024 slightly. An updated DCF model yields an unchanged EUR34 price target. After the share price decline in recent months, the company is attractively valued for a growth stock with a 2025E P/E ratio of 12. We recommend that investors take advantage of the low price level to Buy the share.