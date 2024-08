Aktien Europa: Moderate Gewinne - Aktien von Fluggesellschaften gefragt

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Dienstag leicht zugelegt. In einem ruhigen Geschäft stieg der EuroStoxx 50 am späten Vormittag um 0,14 Prozent auf 4.903,38 Punkte. Außerhalb der Eurozone legte der britische Leitindex FTSE 100 um 0,33 Prozent auf 8.355,08 Punkte zu. Der Schweizer Leitindex SMI verlor dagegen 0,31 Prozent auf 12.316,31 Zähler.

Anleger hielten sich insgesamt eher zurück. "Im Vorfeld der morgigen Zahlen von Nvidia ist die Risikobereitschaft eher gering", hieß es vom Broker Index Radar. Zudem stehen am Dienstagnachmittag noch US-Konjunkturdaten auf dem Programm, die Akzente setzen könnten. Die Volkswirte der Helaba rechnen damit, dass das US-Verbrauchervertrauen sich "weiterhin verhalten präsentieren" wird. Es dürfte damit die Aussicht auf US-Zinssenkungen stützen.

An der Spitze der Einzelsektoren standen die Rohstoffwerte. Hier stützten die Gewinne des Schwergewichts BHP , das um 1,4 Prozent kletterte. Der weltgrößte Bergbaukonzern hatte im abgelaufenen Geschäftsjahr etwas besser abgeschnitten als am Markt erwartet.

Fluggesellschaften profitierten von Aussagen von Ryanair -Chef Michael O'Leary. Der Manager hatte der Nachrichtenagentur Reuters in einem Interview gesagt, dass die Schwäche der Flugpreise von April bis Juni wohl ein Ende gefunden habe. Ryanair gewannen daraufhin 5,3 Prozent, Easyjet legten um 4,5 Prozent zu und Wizz Air sogar um 6,8 Prozent.

Schwächer tendierten dagegen die Einzelhändler. In Asien waren die Aktien von PDD-Holdings, Mutterkonzern der Shopping-Plattform Temu, nach mit Enttäuschung aufgenommenen Umsatzzahlen eingebrochen. Dies hatte den Einzelhandelssektor an den chinesischen Börsen belastet./mf/mis