CTS Eventim – Steigende Konsumausgaben bescheren Ticketvermarkter Rekordergebnisse!

CTS Eventim profitiert massiv von anziehenden Verbraucherausgaben!

Zu den Top-Bullen auf dem Parkett gehört aktuell die Aktie von CTS Eventim. Dass die Aktie des führenden europäischen Ticketing-Vermarkters und Live-Event-Spezialisten im aktuell herausfordernden Marktumfeld auf neue Jahreshochs ausbrechen kann, kommt nicht von ungefähr. Da viele Verbraucher nach der Konsumflaute im vergangenen Jahr wieder mehr Geld für Freizeitvergnügen und Entertainmentangebote ausgeben, verzeichnen nicht nur Sportstadien seit geraumer Zeit wieder rekordhohe Zuschauerzahlen. Auch Festivals, Live-Events und Konzerte sind wieder restlos ausverkauft und bescheren Branchenprimus CTS Eventim nicht nur kräftige Zuwächse bei den Ticketabsätzen, sondern auch neue Besucherrekorde bei Live-Events und Open-Air-Festivals wie „Rock am Ring“ oder „Rock im Park“.

Zukäufe und internationale Expansion machen sich für CTS Eventim bezahlt!

Dass CTS Eventim von den sich weiter aufhellenden Aussichten im Kerngeschäft überproportional stark profitieren kann, hat der Branchenprimus der weitsichtigen Expansionspolitik des Konzernchefs Klaus-Peter Schulenberg zu verdanken. Denn CTS Eventim hat die Gunst der Stunde genutzt und sich bereits während der Coronakrise im Ticketing-Segment durch zahlreiche Übernahmen kleinerer Anbieter vor allem auf dem Heimatmarkt weiter verstärkt. Auch international hat CTS Eventim vor allem im Ticketing-Segment dank zahlreicher Partnerschaften mit internationalen Branchengrößen mittlerweile eine kritische Größe erreicht. So ist CTS Eventim seit Ende September 2021 mit der Ticketing-Plattform Eventim.com auf dem international bedeutendsten Markt in Nordamerika präsent und vertreibt hier über die Ticketing-Plattform Eventim.com Online-Tickets und Konzertkarten für Show- und Live-Events in den USA und Kanada. Frische Impulse verspricht die Mitte Juni dieses Jahres abgeschlossene Übernahme des Festival- und Ticketing-Geschäfts des französischen Entertainmentkonzerns Vivendi, das im abgelaufenen Fiskaljahr einen Gesamterlös von rund 137 Mio. Euro erwirtschaftet hatte. Im Rahmen der rund 300 Mio. Euro schweren Übernahme verstärkt sich CTS Eventim im Ticketing-Segment vor allem in wichtigen Auslandsmärkten, wobei der Löwenanteil der in 2023 erzielten Spartenerlöse des internationalen Ticketing-Segments von Vivendi in Höhe von 105 Mio. Euro auf Großbritannien und die USA entfiel. Da das Ticketing-Segment in 2023 einen positiven EBITDA-Beitrag von rund 26 Mio. Euro erwirtschaftet hatte, sollte sich der Zukauf für CTS Eventim auch positiv beim Konzernergebnis bemerkbar machen.

CTS Eventim überrascht mit sehr starken Q2-Zahlen!

Auch operativ konnte CTS Eventim zuletzt mit sehr starken Q2-Zahlen überzeugen. Demnach verbesserte sich der Umsatz im 2. Quartal unerwartet deutlich um 21,2 % auf 793,6 Mio. Euro (Konsens: 688 Mio. Euro) während der bereinigte operative Gewinn (EBITDA) um 23,3 % auf 110 Mio. Euro (Konsens: 106,7 Mio. Euro) anzog. Auch unterm Strich überraschte CTS Eventim mit einem deutlichen Anstieg von 41,7 auf 57,7 Mio. Euro. „Wachstum und Ergebnis haben sich auch im 2. Quartal 2024 hervorragend entwickelt. Wie angekündigt, werden wir in diesem Jahr sowohl organisch als auch durch eine erfolgreiche Akquisition weiter wachsen“, kommentierte CEO Klaus-Peter Schulenberg. Profitieren konnte man erwartungsgemäß von der weiterhin dynamischen Umsatzentwicklung im Ticketing-Segment (Umsatzplus von 28,5 %, EBITDA +35,1 % auf 73,4 Mio. Euro), während man im Live-Entertainment-Segment dank Festivals wie Rock am Ring, Rock im Park, Hurricane, Southside und Nova Rock mit einem Umsatzplus von 19,7 % sowie einer Verbesserung von 5 % auf 36,6 Mio. Euro beim operativen Segmentergebnis aufwarten konnte.

CTS Eventim hebt Jahresprognose an

Nach dem unerwartet starken Abschneiden im 2. Quartal revidierte CTS Eventim im Anschluss seine Jahresprognose nach oben. Demnach erwartet man für 2024 mit einer deutlichen Verbesserung beim bereinigten operativen Ergebnis (EBITDA), nachdem man zuvor lediglich von einer moderaten Verbesserung ausgegangen war. Neben der weiterhin dynamischen Entwicklung im Ticketgeschäft erwartet CTS Eventim für die 2. Jahreshälfte auch im Live-Entertainment-Segment eine deutliche Belebung. Denn ab dem 3. Quartal stehen viele weitere Top-Open-Air-Events wie das „Sunnylake-Festival“, „In Extremo“ oder das „Hot Rock Festival“ an, während die Open-Air-Saison im Schlussquartal mit „Pioneers of Hip Hop“, „Electric Sea Dance Festival“ oder „Das Fest“ die Festivalsaison mit vielen hochkarätigen Top-Acts wie Deichkind, Faithless, Marusha, Die Ärzte oder Westbam ausklingt. Da viele Verbraucher bereit sind, für Top-Acts teilweise deutlich höhere Ticketpreise zu berappen, dürfte CTS Eventim auch von deutlich höheren Margen im Live-Entertainment-Segment profitieren. Entsprechend rechnet der Analystenkonsens für das laufende Fiskaljahr mit einem EPS von 3,14 Euro, nachdem man in 2023 einen Gewinn von 2,86 Euro/Aktie verzeichnet hatte.

Gewinnwachstum sollte sich weiter beschleunigen!

Auch mittelfristig dürfte CTS Eventim seinen dynamischen Wachstumskurs weiter fortsetzen können, zumal man seine dominierende Marktposition im Ticketing-Segment dank der erfolgreichen Übernahme der Vivendi-Sparte zuletzt weiter ausbauen konnte. Vielversprechende neue Wachstumschancen eröffnet eine Ende April mit dem Videoportal TikTok geschlossene Kooperation, bei der Top-Acts aus dem internationalen Musik- und Showgeschäft ihre Konzerte mit Kurzvideos bewerben können. Anschließend erhalten die Millionen TikTok-Follower die Möglichkeit, Karten über das Ticket-Feature von TikTok auf der Webseite von CTS Eventim zu erwerben. Auch bei internationalen Sport-Events ist CTS Eventim in den kommenden Jahren mit von der Partie. So erhielt die Konzerntochter TicketOne den Zuschlag als Ticketanbieter für die Olympischen und Paralympischen Winterspiele Milano Cortina 2026. Auch bei den Olympischen Sommerspielen in Los Angeles 2028 ist CTS Eventim als Ticketvermarkter mit von der Partie, wobei man hier bereits Mitte Februar gemeinsam mit dem Partner AXS den Zuschlag für diese prestigeträchtige Ausschreibung erhielt. Entsprechend rechnet der Analystenkonsens auch in den kommenden Jahren mit Rekordergebnissen bei CTS Eventim. So wird laut FactSet für 2025 bereits ein EPS von 3,36 Euro erwartet, während der Gewinn je Aktie in 2026 bei 3,52 Euro liegen soll.

Stand: 27.08.2024