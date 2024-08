Aktien New York: Nasdaq schwächer - Countdown für Nvidia-Zahlen läuft

NEW YORK (dpa-AFX) - Anleger haben sich im frühen Mittwochshandel vor den nachbörslich mit Spannung erwarteten Quartalszahlen von Nvidia abwartend gezeigt. Der technologielastige Nasdaq-100 gab zuletzt um 0,39 Prozent auf 19.505,83 Punkte nach.

Die Aktien des für seine Chips für Künstliche Intelligenz (KI) bekannten Nvidia-Konzerns verloren rund 1 Prozent. Chipwerte insgesamt standen unter Druck. Die Stimmung wurde zudem getrübt von Nachrichten von Super Micro . Der Spezialist für Rechenzentren und Cloud Computing, der als KI-Profiteur gilt, verschiebt die Vorlage seiner Jahresbilanz. Die Aktien brachen um fast ein Viertel ein.

Für den Dow Jones Industrial ging es zur Wochenmitte um 0,12 Prozent auf 41.299,42 Punkte nach oben. Am Montag hatte der New Yorker Leitindex ein Rekordhoch bei 41.420 Punkten erreicht. Der marktbreite S&P 500 notierte am Mittwoch prozentual kaum verändert auf 5.622,35 Punkten./ajx/he