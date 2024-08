EQS-News: SINGULUS TECHNOLOGIES meldet vorläufige Finanzkennzahlen für das 1. Halbjahr 2024

EQS-News: SINGULUS TECHNOLOGIES AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

SINGULUS TECHNOLOGIES meldet vorläufige Finanzkennzahlen für das 1. Halbjahr 2024

Auftragseingang angestiegen auf 52,3 Mio. €

Starke Bruttomarge bei 31,8 %

Neuordnung der Finanzierung abgeschlossen

Positive Entwicklung im Halbleitersegment

Wichtiger Auftrag für Anwendung im Batteriebereich

Joint Venture mit Jinchen Solar

Kahl am Main, 28. August 2024 - Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG veröffentlicht vorläufige Finanzkennzahlen für das erste Halbjahr 2024. Der Umsatz belief sich im ersten Halbjahr 2024 auf 40,7 Mio. € und lag damit auf dem Vorjahresniveau von 41,7 Mio. €. Im zweiten Quartal 2024 wurde ein Umsatz in Höhe von 20,1 Mio. € erzielt (Vorjahr: 25,3 Mio. €). Das EBIT für das zweite Quartal 2024 war mit 0,5 Mio. € (Vorjahr: 0,2 Mio. €) positiv, und das EBIT für das erste Halbjahr 2024 mit 1,2 Mio. € ebenfalls (Vorjahr: -0,7 Mio. €).

Die Bruttomarge lag im ersten Halbjahr 2024 bei 31,8 % und damit über dem Niveau des Vorjahres von 26,6%. Die frei verfügbare Liquidität betrug zum 30. Juni 2024 5,1 Mio. € im Vergleich zu 11,5 Mio. € zum 31. Dezember 2023. Der Auftragseingang im Berichtszeitraum hat sich mit 52,3 Mio. € mehr als verdoppelt, verglichen mit 24,1 Mio. € im gleichen Zeitraum 2023. Im zweiten Quartal 2024 belief sich der Auftragseingang auf 19,1 Mio. € (Vorjahr: 10,0 Mio. €). Der Auftragsbestand wuchs weiter und erreichte 70,4 Mio. € (Vorjahr: 67,2 Mio. €).SINGULUS TECHNOLOGIES und Triumph Science and Technology Group Co. Ltd., mit Sitz in Peking („Triumph“) konnten im August 2024 eine Vereinbarung über die Neuordnung der Finanzierung erfolgreich abschließen.

Die Mitarbeiterzahl im Konzern blieb zum 30. Juni 2024 stabil bei 293 Mitarbeitern (31. Dezember 2023: 292 Mitarbeiter).

Dr.-Ing. Stefan Rinck, Vorsitzender des Vorstands: “Unser Unternehmen ist gut in das Jahr 2024 gestartet und es gibt vielversprechende und volumenreiche Projekte im Solar Segment sowie in den Segmenten Halbleiter und Life Science.“ Dr. Rinck fährt fort: „Daher erwarten wirein operatives Ergebnis (EBIT) zwischen 3,0 Mio. € und 6,5 Mio. € bei einem Umsatz von 95,0 bis 105,0 Mio. €“.

SINGULUS TECHNOLOGIES hat in den letzten Monaten zahlreiche Auftragseingänge für hochwertige Beschichtungsanlagen des Typs TIMARIS für verschiedene Anwendungen erhalten. Dieser Erfolg unterstreicht die wachsende Präsenz und Expertise im Halbleitersektor. Die im ersten Halbjahr verkauften Beschichtungsanlagen, deren Auftragseingang einen Gesamtwert von 23,5 Mio. € hat, sind entscheidende Prozessanlagen für die Herstellung von Halbleiterprodukten höchster Qualität. Der Abschluss weiterer Projekte in den kommenden Wochen und Monaten wird erwartet. Damit wird sich das Geschäft im Halbleiterbereich gegenüber den vergangenen Jahren erwartungsgemäß mehr als verdoppeln.

Dr. Rinck erläutert weiter: „Wir haben von einem führenden Technologieunternehmen einen Entwicklungsauftrag für Produktionsanlagen erhalten, die für die Fertigung von neuen Festkörperbatterien (Solid-State-Batterien) eingesetzt werden. Dieser Auftrag ist ein bedeutender Meilenstein für SINGULUS, um in Zeiten des wachsenden Umweltbewusstseins einen entsprechenden Beitrag zur Ressourcenschonung zu leisten.“

Bei dem Joint Venture mit dem chinesischen Maschinenbauer JINCHEN Corp, Yingkou China (JINCHEN), für Hochleistungs-Solarzellen steht im Fokus, dass beide Unternehmen zusammen wettbewerbsfähige Produktionslösungen für die Photovoltaik-Industrie anbieten. Das Joint Venture, SINGULUS SOLAR GmbH, kombiniert die komplementären Stärken beider Unternehmen: die Expertise von JINCHEN in der Herstellung von Produktionsanlagen für Solarmodule und das Know-how von SINGULUS TECHNOLOGIES in der Fertigung von Hochleistungs-Solarzellen. Diese Partnerschaft ermöglicht es, ein breites Portfolio innovativer Lösungen für TOPCon- und HJT-Zelltechnologien anzubieten.

SINGULUS TECHNOLOGIES ist als einziges Unternehmen außerhalb von China in der Lage, Turnkey-Lösungen für Zell- und Modullinien anzubieten, die die gesamte Anlagentechnik, Prozesstechnologie und Inbetriebnahme umfassen. Das Unternehmen führt aktuell Gespräche mit mehreren potenziellen Investoren u.a. in den USA, um komplette Turnkey-Linien für die Herstellung von Solarzellen und -modulen aufzubauen.

SINGULUS TECHNOLOGIES Konzernkennzahlen nach IFRS (ungeprüft)

1. Halbjahr 2023 2024 Umsatz (brutto) Mio. € 41,7 40,7 Auftragseingang Mio. € 24,1 52,3 Auftragsbestand (30.06.) Mio. € 67,2 70,4 EBIT Mio. € -0,7 1,2 Mitarbeiter (30.06.) 298 293

SINGULUS TECHNOLOGIES – Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung

SINGULUS TECHNOLOGIES entwickelt und baut innovative Maschinen und Anlagen für effiziente Produktionsprozesse in der Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung, die weltweit in den Märkten Photovoltaik, Halbleiter, Medizintechnik, Verpackung, Glas & Automotive sowie Batterie & Wasserstoff zum Einsatz kommen. Zu den Kernkompetenzen des Unternehmens zählen Verfahren der Beschichtungstechnik, Oberflächenbehandlung sowie nasschemische und thermische Produktionsverfahren.

SINGULUS TECHNOLOGIES sieht Nachhaltigkeit als Chance, sich mit innovativen Produkten zu positionieren. Im Fokus stehen Umweltbewusstsein, die effiziente Nutzung von Ressourcen sowie die Vermeidung unnötiger CO2-Belastung. Bei SINGULUS TECHNOLOGIES hat eine verantwortungsvolle und nachhaltige Unternehmensführung einen hohen Stellenwert.

SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103,

D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5

www.singulus.de

Kontakt:

Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: +49 (0) 172 833 2224

Maren Schuster, Investor Relations: Tel.: +49 (0) 16096090279

