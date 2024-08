EQS-HV: PVA TePla AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 30.08.2024 in Gießen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

PVA TePla AG Wettenberg Wertpapierkennnummer (WKN): 746 100

International Securities Identification Number (ISIN): DE0007461006 Absetzung von TOP 7.1 (Wahl von Herrn Dieter May als Aufsichtsratsmitglied) von der Tagesordnung Unter TOP 7 der im Bundesanzeiger vom 23. Juli 2024 bekanntgemachte Tagesordnung der für Freitag, den 30. August 2024, um 09:00 Uhr einberufenen ordentlichen Hauptversammlung der PVA TePla AG (Eindeutige Kennung des Ereignisses: TPE082024oHV) ist unter Punkt 7.1 die Wahl von Herrn Dieter May als Aufsichtsratsmitglied vorgesehen. Herr May hat der Gesellschaft kurzfristig mitgeteilt, dass er aus persönlichen Gründen nicht mehr für die Wahl zum Aufsichtsratsmitglied zur Verfügung steht. Der Aufsichtsrat hat daher beschlossen, den Beschlussvorschlag zur Wahl von Herrn May nicht aufrechtzuerhalten. Seine Wahl wird von der Tagesordnung abgesetzt und ein Beschluss der Hauptversammlung hierzu entfällt. Die Hauptversammlung hat nunmehr nur noch über die Wahl von zwei Aufsichtsratsmitgliedern sowie einem Ersatzmitglied zu beschließen. TOP 7.1 bleibt frei. TOP 7.2 bis 7.4 sind unverändert. Wettenberg, im August 2024 PVA TePla AG Vorstand und Aufsichtsrat