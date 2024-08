Original-Research: BIKE24 Holding AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: BIKE24 Holding AG - von Montega AG 29.08.2024 / 11:15 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu BIKE24 Holding AG Unternehmen: BIKE24 Holding AG ISIN: DE000A3CQ7F4 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 29.08.2024 Kursziel: 2,80 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse (CFA) HIT-Feedback: Licht und Schatten am Fahrradmarkt - Zuversicht für 2025 ff. von Management und Branchenverband Im Rahmen der Unternehmenspräsentation auf den Hamburger Investorentagen hatten wir die Möglichkeit, uns über die Entwicklung bei BIKE24 und am Fahrradmarkt auszutauschen. Der Gründer und CEO Andrés Martin-Birner bewertet die aktuelle Lage heterogen, blickt aber aus mehreren Gründen zuversichtlich auf die kommenden Jahre. Aktuelle Entwicklung: Die aktuelle Marktlage ist derzeit noch heterogen. So berichtet der Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) in einer Veröffentlichung Anfang Juli, dass die Marktlage insgesamt durch eine gesunde Nachfrage bei hohen Lagerbeständen geprägt ist. Demnach rechnet der ZIV für dieses Jahr mit einer angespannten Lage bei Herstellern von Fahrrädern und E-Bikes und bei bestimmten Kategorien im Bereich Komponenten und Zubehör. Dies deckt sich mit den Eindrücken des Managements von BIKE24, die in diesen Produktkategorien weiterhin einen spürbaren Preisdruck erleben. Nach Angaben des ZIV liegt zwar der Absatz mit E-Bikes im Zeitraum von Januar bis April mit einem Minus von 1,4% nur knapp unter dem Niveau des Vorjahres, der Verkauf von klassischen Rädern allerdings mit einem Rückgang von 19% in diesem Zeitraum recht deutlich unter den letztjährigen Verkaufszahlen. Aktuell ist das Geschäft mit hochwertigen Gravel- und Rennrädern sehr erfolgreich, wovon auch BIKE24 profitiert. So dürfte das Unternehmen mit einem Umsatzplus für Kompletträder von rund 6% den Gesamtmarkt in H1 deutlich geschlagen haben. Zudem kommt dem Unternehmen in der aktuellen Lage der Fokus auf Parts, Acessories und Components (PAC) zugute, bei dem sich die Lagerbestände in vielen Produktkategorien insbesondere in der DACH Region wieder normalisiert haben, was an der erfreulichen Umsatzentwicklung in Q2 ersichtlich wird (+8% yoy). Perspektive 2025: Der ZIV geht in seiner Meldung vom Juli ab 2025 von einer deutlichen Erholung aus und weist darauf hin, dass die Absätze nach wie vor deutlich über dem Vor-Corona-Niveau liegen, was selbstverständlich auch für BIKE24 zutrifft (Umsatz 2019: 137,1 Mio. EUR). Entsprechend zeigte sich auch das Management von BIKE24 aufgrund der anhaltenden strukturellen Trends für den Zeitraum 2025 ff. zuversichtlich, was auf die folgenden Aspekte zurückzuführen ist. Staatliche Initiativen: Die Budgets für Fahrradinfrastruktur und finanzielle Anreize waren noch nie so hoch. Neue Pendelgewohnheiten: Während der Pandemie neu angenommene Pendelgewohnheiten mit dem Fahrrad haben sich im Alltag etabliert. Höherer Anteil an E-Bikes: Der Anteil von E-Bikes steigt weiter, was zu mehr Innovation und Premiumisierung führt. Innovation und Premiumisierung führen wiederum zu höheren Durchschnittspreisen und einem besseren Qualitätsverständnis. Mobilitätswandel: Steigende Pkw-Kosten und die Nachfrage nach nachhaltiger Mobilität fördern das Radfahren. Fazit: Die Eindrücke vom HIT haben unsere Ansicht bestärkt, dass BIKE24 in einem aktuell herausfordernden Umfeld Marktanteile gewinnt und sich in einer entsprechend guten Ausgangslage in einem attraktiven Marktsegment befindet. Dieser Ansicht scheint auch das UK-Investmenthaus Janus Henderson zu sein, welches kürzlich die Überschreitung der 10% Schwelle gemeldet hat (zuvor: 5,1%), allerdings der Mitteilung nach keine strategischen Absichten verfolgt. Wir erachten dies dennoch als positives Signal und bestätigen daher unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 2,80 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. 