Russland verhängt Einreiseverbot gegen 92 US-Bürger

Moskau (Reuters) - Russland hat ein Einreiseverbot gegen 92 US-Bürger verhängt.

Unter den Personen befinden sich Journalisten, Anwälte und Führungskräfte von Schlüsselunternehmen der Rüstungsindustrie. Der Schritt sei eine Reaktion auf den russlandfeindlichen Kurs der US-Regierung, teilte das russische Außenministerium am Mittwoch mit. Es veröffentlichte auf Telegram eine Liste, die auch 14 Mitarbeiter des "Wall Street Journal", fünf Journalisten der "New York Times" und vier der "Washington Post" umfasst. Das Ministerium nannte "führende liberal-globalistische Publikationen", die an der Herstellung und Verbreitung von Falschinformationen über die russischen Streitkräfte beteiligt seien. Eine Stellungnahme der Medien lag zunächst nicht vor.

