Schott Pharma erhöht nach gutem Quartal Umsatzprognose

MAINZ (dpa-AFX) - Schott Pharma erhöht nach einem kräftigen Wachstum im dritten Geschäftsquartal seine Umsatzprognose für das laufende Jahr. So dürften die Erlöse währungsbereinigt um 11 bis 13 Prozent steigen, teilte der Pharmazulieferer am Donnerstag in Mainz mit. Bislang hatte das Unternehmen 9 bis 11 Prozent in Aussicht gestellt. Die Ergebnisprognose bekräftigte Schott Pharma und geht weiter von einer operativen Marge etwa auf Vorjahreshöhe aus. Dabei impliziert das Unternehmen ein saisonal schwächeres Schlussquartal wegen der jährlichen Sommerpause.

Im dritten Geschäftsquartal (per Ende Juni) stieg der Umsatz um 15 Prozent auf 254 Millionen Euro, wie es weiter hieß. Währungsbereinigt lag das Plus bei gut einem Fünftel. Das Unternehmen profitierte dabei unter anderem von einer anhaltend guten Nachfrage nach vorfüllbaren Spritzen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um mehr als ein Drittel auf 74 Millionen Euro zu./nas/stk