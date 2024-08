Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax kommt etwas vom Rekordhoch zurück

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Rekordhoch vom Vortag ist der Dax am Freitag mit kleinen Verlusten gestartet. Der deutsche Leitindex gab in den ersten Handelsminuten 0,1 Prozent nach auf 18.898 Punkte. Am Donnerstag war der Dax mit 18.936 Punkten über den Höchststand vom Mai geklettert und hatte sein Jahresplus auf knapp 13 Prozent ausgebaut. Auch die Bilanz des nun endenden August ist trotz des Kurseinbruchs zu Monatsbeginn klar positiv.

Die Skepsis unter den Anlegern bleibe aber hoch, schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Er verwies insbesondere auf weit unterdurchschnittliche Handelsumsätze bei Erreichen des Rekords. Es gebe aber auch kalendarische Gründe. "Die letzten vier September waren beim Dax negativ", so Altmann. "Bereits davor gab es im September häufig lange Verlustserien."

Der MDax stieg am Freitag um etwa 0,1 Prozent auf 25.530 Punkte, während der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 0,1 Prozent einbüßte./ag/mis