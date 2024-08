AUTO1 Group SE: Prognoseanhebung dank neuer Produkte und stärkerem Fokus auf Profitabilität!

Spezialist für Gebrauchtwagen

Die AUTO1 Group SE hat sich auf den Onlinehandel mit Gebrauchtwagen spezialisiert. Das Geschäftsmodell basiert auf der Schaffung einer digitalen Plattform, die verschiedene Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Handel von Gebrauchtwagen anbietet. Der Konzern erwirbt Gebrauchtwagen von verschiedenen Quellen, darunter Privatpersonen, Autohändler und Flottenbetreiber. Dies geschieht oft über ein Netzwerk von Autoankaufstellen oder direkt über die Onlineplattform des Unternehmens, auf der Verkäufer ihre Gebrauchtwagen anbieten können. Diese Plattform ermöglicht es Privatpersonen und Händlern, ihre Fahrzeuge schnell und einfach zu verkaufen, indem sie Informationen über das Fahrzeug hochladen und Angebote von AUTO1 erhalten. Die von AUTO1 erworbenen Fahrzeuge werden in der Regel einer Inspektion und Aufbereitung unterzogen, um sicherzustellen, dass sie in gutem Zustand sind und den Qualitätsstandards entsprechen. Der Konzern verkauft die Gebrauchtwagen sowohl an Autohändler als auch direkt an Endkunden.