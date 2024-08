Ein Toter und acht Verletzte bei Angriff auf Sumy in Ukraine

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Kiew (Reuters) - Die russischen Streitkräfte haben in der Nacht zum Freitag nach ukrainischen Angaben Ziele in der Stadt Sumy im Nordosten des Landes angegriffen.

Eine 48-jährige Frau sei getötet worden, teilten die örtlichen Behörden mit. Mindestens acht Menschen seien verletzt worden. Durch den Drohnenangriff sei Feuer in einer Fabrik ausgebrochen, die nach Angaben der Staatsanwaltschaft Verpackungen für Babynahrung, Säfte und Haushaltsprodukte herstellt. Die Behörden in Sumy riefen die Menschen auf, in ihren Häusern zu bleiben und die Fenster zu schließen. Die gleichnamige Region grenzt an die russische Region Kursk, wo Tausende ukrainische Soldaten seit dem 6. August vorrücken.

Weiter südlich in Poltawa im Zentrum der Ukraine wurde zudem eine Industrieanlage bei einem russischen Angriff getroffen. Opfer habe es nicht gegeben, teilte Gouverneur Filip Pronin mit.

Die ukrainische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben in der Nacht 12 von 18 russischen Drohnen abgefangen und zerstört. Vier weitere seien über ukrainischem Territorium abgestürzt. Die russischen Streitkräfte hätten bei ihrem Angriff auch eine Rakete vom Typ Iskander-M eingesetzt.

Sowohl Russland als auch die Ukraine bestreiten, die Zivilbevölkerung anzugreifen.

(Bericht von Anastasiia Malenko, geschrieben von Sabine Ehrhardt, redigiert von Thomas Seythal. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)