EQS-News: Personelle Veränderungen im Aufsichtsrat der Gesellschaft

Personelle Veränderungen im Aufsichtsrat der Gesellschaft



30.08.2024

Eisen- und Hüttenwerke AG: Corporate News 30.08.2024

Personelle Veränderungen im Aufsichtsrat der Gesellschaft

Im Aufsichtsrat der Eisen- und Hüttenwerke AG ergeben sich folgende personelle Veränderungen:

Herr Bernhard Osburg und Frau Dr. Denecke-Arnold haben ihre Ämter als Vorstandsvorsitzender bzw. als Mitglied des Vorstands bei der thyssenkrupp Steel Europe AG in gegenseitigem Einvernehmen am 29.08.2024 niedergelegt. Infolgedessen haben sie ihre Ämter als Vorsitzender bzw. Mitglied des Aufsichtsrates der Eisen- und Hüttenwerke AG am heutigen Tag mit sofortiger Wirkung niedergelegt.

Die vakanten Aufsichtsratsämter sollen sobald als möglich im Wege des gerichtlichen Ergänzungsverfahrens nachbesetzt werden.

Andernach, 30. August 2024

Eisen- und Hüttenwerke Aktiengesellschaft

