EQS-News: DEFAMA gewinnt Dr. Angelus Bernreuther als neuen Head of Business Development

Erfahrener Handelsimmobilienexperte unterstützt weiteres Wachstum

Langjährige Tätigkeiten für Kaufland International und BBE Handelsberatung

Ausbau des Netzwerkes in der Immobilienbranche

Die Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) will das Wachstum und die Marktpräsenz in der Immobilienwirtschaft weiter stärken und hat dafür Dr. Angelus Bernreuther (47) als neues Management-Mitglied gewonnen. Dr. Bernreuther übernimmt ab sofort die Position als Head of Business Development bei DEFAMA und wird künftig das Transaktionsgeschäft des börsengelisteten Bestandshalters von Einzelhandelsimmobilien leiten.

Dr. Bernreuther bringt über 20 Jahre Erfahrung im Bereich Handel und Handelsimmobilien mit. Zuletzt war er seit 2017 bei Kaufland als Leiter des Beziehungsmanagements zu Investoren in acht europäischen Ländern tätig. Zuvor arbeitete er elf Jahre lang bei der BBE Handelsberatung GmbH als Leiter Standortforschung und internationale Kunden in der Entwicklung von Nutzungskonzepten, Ankaufsberatung und Baurechtsbegleitung.

Daneben ist Dr. Bernreuther ein regelmäßiger Referent auf Kongressen zu aktuellen Herausforderungen für die Branche und veröffentlicht Fachbeiträge zu diesen Themen. Des Weiteren ist er Co-Chair des European Retail and Entertainment Council des Urban Land Institute (ULI), Mitglied im ACROSS Magazine Advisory Board und Teil der Fachjury für den renommierten „Fachmarkt Star“.

„Wir sind begeistert, Dr. Angelus Bernreuther in unserem Team willkommen zu heißen“, so Matthias Schrade, Vorstand der DEFAMA. „Seine umfangreiche Erfahrung in der Immobilienbranche und innovative Denkweise werden uns dabei helfen, unsere Marktposition nachhaltig zu verstärken.“

„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung bei der DEFAMA“, erklärt Dr. Bernreuther. „Das Unternehmen hat mich durch das kontinuierliche Wachstum und sein tolles Team überzeugt. Gemeinsam werden wir daran arbeiten, in der Immobilienwirtschaft noch mehr präsent zu sein und mittelfristig in eine andere Größe vorzustoßen.“

Auch Vorstand Matthias Stich ist erfreut über die Verstärkung: „Mit Dr. Angelus Bernreuther gewinnen wir nicht nur einen erfahrenen Experten, sondern auch einen exzellenten Netzwerker. Seine Fähigkeit, die Immobilienmärkte zu analysieren und neue Standorte für unser Portfolio zu identifizieren, wird uns entscheidend voranbringen.“

Aktuell verfügt DEFAMA über ein Portfolio von 68 Fachmarktzentren mit insgesamt 280.000 qm Nutzfläche, die zu 96% vermietet sind. Die annualisierte Jahresnettomiete der DEFAMA-Gruppe beläuft sich auf mehr als 24 Mio. Euro. Zu den größten Mietern zählen ALDI, EDEKA, Kaufland, LIDL, Netto, NORMA, Penny, REWE, Rossmann, Getränke Hoffmann, JYSK, AWG, Deichmann, KiK, Takko, TEDi und toom.

Über die Deutsche Fachmarkt AG

DEFAMA kauft und verwaltet Einzelhandelsimmobilien in kleinen und mittelgroßen Städten in Deutschland. Diese Nische bietet besondere Chancen, weil die in unserem Fokus stehenden Objekte für die meisten institutionellen Investoren zu klein sind.

Wichtigste Kaufkriterien sind zwei oder mehr bonitätsstarke Filialisten als Ankermieter, möglichst nicht mehr als 10 Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100 T€. Angestrebt ist dabei stets eine zweistellige Nettomietrendite.

Erklärtes Ziel von DEFAMA ist es, langfristig einer der größten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. Die DEFAMA-Aktie wird im Spezialsegment m:access der Börse München sowie im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse und auf XETRA gehandelt.

Ansprechpartner

Matthias Schrade

Tel.: +49 (0) 30 / 555 79 26 – 0

Mail: schrade@defama.de

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

Foto Angelus Bernreuther

