INDEX-MONITOR: Hypoport und Schott im MDax erwartet - Dax unverändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Dax dürfte im September voraussichtlich alles beim Alten bleiben. Um- und Neubesetzungen werden im Zuge der Index-Überprüfung dagegen im MDax der mittelgroßen Unternehmen und im Kleinwerte-Index SDax erwartet.

Die Deutsche Börse wird die Indizes regulär am Mittwoch, 4. September, überprüfen und etwaige Änderungen nach dem US-Handelsschluss bekannt geben. In Kraft treten diese dann am Montag, 23. September.

Index-Experte Luca Thorißen von der Investmentbank Stifel rechnet laut Äußerungen vom August mit einem Abstieg des Wind- und Solarparkbetreibers Encavis aus dem MDax in den SDax. Aufsteigen dürften dafür der auf die Immobilienbranche ausgerichtete Finanzdienstleister Hypoport . Diesen Tausch erwartet auch JPMorgan-Analyst Pankaj Gupta und sieht zusätzlich noch den Wirkstoff-Forscher Evotec in den SDax absteigen. Ersetzen dürfte diese Aktie im MDax dann der Gerresheimer -Konkurrent Schott Pharma , schreibt er in einer aktuellen Studie.

Der auf Einkaufszentren spezialisierte Immobilienkonzern Deutsche Euroshop sollte unterdessen in den SDax zurückkehren und Baywa herausdrängen, erwartet Stifel-Experte Thorißen. Schulden in Milliardenhöhe haben den Aktienkurs des Mischkonzerns schwer unter Druck gebracht. Mitte September wird nun ein Sanierungsgutachten der Unternehmensberatung Roland Berger erwartet.

Index-Änderungen sind vor allem für Fonds wichtig, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet werden, was kurzfristig Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./ck/ajx/mis