Helvetica Swiss Opportunity Fund zeigt starkes erstes Halbjahr 2024 und senkt Leerstand auf 2.3 %



Leerstand hat sich von 5 % auf 2.3 % per 30. Juni 2024 reduziert

WAULT ist stabil auf hohem Niveau von über 5 Jahren

Nettoertrag im ersten Halbjahr 2024 von CHF 4.5 Mio. trägt CHF 2.90 zur Ausschüttung pro Anteil bei

EBIT-Marge ist weiterhin über 70 %

Vorbereitungen zur Vereinigung mit dem Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) sind auf Kurs

Nettoertrag und Dividendenbeitrag

Das Portfolio des HSO Fund generiert stabile und langfristig gesicherte Erträge. Unterstützend wirken die seit 2024 um –5 Basispunkte reduzierten Verwaltungsgebühren auf 0.65 %. Der Nettoertrag beläuft sich per Bilanzstichtag auf CHF 4.5 Mio. Dies ergibt einen Dividendenbeitrag von CHF 2.90 pro Anteil.

Portfoliomanagement

Im ersten Halbjahr 2024 wurde eine Liegenschaft in der Höhe von CHF 20 Mio. erfolgreich über dem Marktwert verkauft. Zudem wurde das Areal in Pratteln (BL) marktbedingt um rund CHF 8 Mio. im Wert reduziert, während das restliche Portfolio im Wert stabil blieb. Die Gesamtabwertung auf Portfoliolevel beläuft sich in der Folge auf –3 %. Der Verkehrswert des Portfolios per 30. Juni 2024 beträgt CHF 297 Mio. Im Berichtszeitraum wurden keine neuen Immobilien erworben.

Per Bilanzstichtag vom 30. Juni 2024 umfasst der Fonds 17 gut positionierte Kommerzliegenschaften in vorwiegend suburbanen Regionen mit optimaler Verkehrsanbindung. Die Mieterträge stammen mehrheitlich aus Verkaufsflächen mit 34 % und Gewerberäumen mit 25 % und entfallen zu 95 % auf die Deutschschweiz.

Aktive Bemühungen des Asset Managements und langjährige Mieterbeziehungen erhöhen den Vermietungsstand auf bemerkenswerte 98 %. Der Leerstand wird signifikant von 5 % per Ende 2023 auf 2.3 % reduziert. Dies spiegelt sich in der Mietausfallrate wider, welche weiter auf 3.13 % per Bilanzstichtag gesenkt wurde. Die hohe Restlaufzeit der Mietverträge (WAULT) von 5 Jahren generiert zudem langfristig gesicherte Erträge. Die Mietverträge sind per Bilanzstichtag zu 99.5 % indexiert und hiermit an die Inflation gebunden. Die Bruttorendite [SOLL] des Portfolios beträgt per 30. Juni 2024 knapp 6.0 % und unterstreicht die hohe Ertragskraft.

Fremdfinanzierungsstrategie

Im Einklang mit der angepassten Finanzierungsstrategie wurde der Anteil langfristiger Fremdfinanzierung (Laufzeit >1 Jahr) per Bilanzstichtag auf 10 % gegenüber 9% zum Jahresende 2023 minim erhöht. Die Fremdfinanzierungsquote liegt per Ende Juni 2024 bei 39.8 %. Im Verlaufe des zweiten Halbjahres 2024 wird durch Abschluss der laufenden Liegenschaftsverkäufe die Fremdfinanzierungsquote auf unter 33 % und in den Zielkorridor von 25 bis 28 % geführt. Gleichzeitig erhöht sich dadurch der Anteil langfristiger Finanzierungen auf über 30 %. Per 30. Juni 2024 beträgt die durchschnittliche Verzinsung 2.07 %, gegenüber 2.33 % zum Jahresende 2023, was zu tieferen Zinskosten im zweiten Halbjahr 2024 führen wird.

Nachhaltigkeit

Helvetica verfolgt das Netto-Null-Ziel für Treibhausgasemissionen bis 2050 und hat dies seit 2023 im Fondsvertrag verankert. Kontrolle und aktive Steuerung des Fortschritts erfolgt auf Basis des CO2-Absenkpfades, um die Zwischenziele auf Kurs zu halten und gezielte Massnahmen zu ergreifen.

Aktuell verursacht der HSO Fund gemäss den AMAS Kennzahlen (basierend auf REIDA) pro m2 5.8kg/CO2. Die CO2-Energieintensität beruht auf einem Abdeckungsgrad von 73 %, welcher mit weiteren Teilnahmen am REIDA-Benchmarking kontinuierlich erhöht wird. Der derzeitige fossile Heizanteil von 46 % wird vorwiegend mit Heizungssanierungen in den nächsten Jahren stark reduziert werden. Hierfür bestehen klare Businesspläne je Liegenschaft.

Börsengang und Vereinigung mit dem Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund)

Die Börsenkotierung des HSO Fund ist im vierten Quartal 2024 vorgesehen, nachdem er sämtliche regulatorischen Vorgaben erfüllt. Das Vorgehen unterliegt der Genehmigung durch die FINMA. Die Vereinigung mit dem HSC Fund ist unter Vorbehalt der Genehmigung der FINMA bis Ende des ersten Semesters 2025 geplant. Der HSO Fund ist hierbei der übertragene Fonds, der HSC Fund der übernehmende Fonds. Durch die Vereinigung wird ein ertragsstarker, kotierter Gewerbeimmobilienfonds mit einem initialen Volumen von voraussichtlich rund CHF 750 Mio. entstehen. Der Zusammenschluss wird den Anlegern beider Fonds eine verbesserte Diversifikation und erhöhte Ertragskraft bringen sowie die Basis für künftiges Wachstum des Fonds legen.

Ausblick auf das zweite Halbjahr 2024

Im zweiten Halbjahr liegt der Fokus auf einer stabilen Ertragsleistung des Portfolios, dem erfolgreichen Abschluss der aktuell laufenden Liegenschaftsverkäufe und dem Börsengang als Vorbereitung auf die geplante Vereinigung mit dem HSC Fund.

Im Bereich Nachhaltigkeit erfolgt die zweite Teilnahme am REIDA-Benchmarking, die Inbetriebnahmen von weitern PV-Anlagen sowie erstmalig die Durchführung einer Mieterumfrage.

Weitere Details, Zahlen und Fakten finden sich im Halbjahresbericht 2024 des HSO Fund: Helvetica.com

Zürich, 3. September 2024 – Der Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund) schliesst das erste Halbjahr 2024 mit einem ertragsstarken und soliden Ergebnis ab. Die Vorbereitungen zur Vereinigung mit dem Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) sind auf Kurs.

Über Helvetica

Helvetica Property Investors AG, 2006 gegründet, ist eine führende und FINMA-regulierte Immobilien Fondsleitung und Asset Management Gesellschaft. Wir bieten institutionellen Investoren und privaten Anlegern nachhaltigen Wert durch langfristiges Eigentum an stabilen Immobilienanlagen mit soliden Renditen. Mit unserer voll integrierten Immobilienanlageplattform decken wir die gesamte Wertschöpfungskette ab, entwickeln kundenspezifische Anlagelösungen und stellen standardisierte Anlageprodukte bereit: Der börsenkotierte HSC Fund für Kommerzimmobilien, der HSO Fund für kommerzielle Spezialimmobilien und der HSL Fund für Wohnimmobilien investieren schweizweit an attraktiven Standorten mit guter Verkehrsanbindung zu regionalen Wirtschaftszentren. Unser Engagement für eine nachhaltige Zukunft berücksichtigt ESG-Vorgaben entlang des ganzen Immobilienlebens- und Investitionszyklus und ist auf Fondsebene formell verankert. Helvetica.com

Helvetica Swiss Opportunity Fund

Der HSO Fund ist ein Schweizer Immobilienfonds, der nur qualifizierten Anlegern offensteht. Der HSO Fund investiert in kommerzielle Spezialimmobilien in den Schweizer Wirtschaftszentren. Im Fokus stehen vollvermietete Objekte mit langjährigen Mietverträgen und wenigen Mietern, die stabile Erträge generieren. Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener Erträge. Die Fondsanteile sind ausserbörslich handelbar. Der HSO Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Ticker Symbol HSO; Valor 43 472 505; ISIN CH0434725054

Helvetica Swiss Commercial Fund

Der HSC Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer Immobilienfonds, der allen Anlegern offensteht. Der HSC Fund investiert in Geschäfts- und Gewerbeliegenschaften in den wichtigsten Wirtschaftsräumen der Schweiz. Das Portfolio des Fonds ist auf eine langfristige Werterhaltung ausgerichtet und weist eine hohe Lage- und Objektqualität sowie eine breite Diversifikation auf. Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener Erträge. Der HSC Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Listing SIX Swiss Exchange; Ticker Symbol HSC; Valor 33 550 793; ISIN CH0335507932

