ANALYSE-FLASH: Berenberg zählt Jost Werke zu 'European Mid Cap All Stars'

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jost Werke auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Analyst Gerhard Orgonas setzte die am Vortag erst in die Bewertung aufgenommenen Aktien des Nutzfahrzeug-Zulieferers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf die Liste der "European Mid Cap All Stars" und strich im Gegenzug die weiterhin mit "Buy" bewerteten Aktien des Wettbewerbers SAF-Holland. Bei Jost verwies er auf einen Wendepunkt im Geschäft mit Agrarfahrzeugen./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2024 / 17:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

