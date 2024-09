ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Novo Nordisk an - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das nun bis Ende 2025 laufende Kursziel für Novo Nordisk auf 1050 dänische Kronen angehoben, von zuvor 950 Kronen. Die Einstufung wurde auf "Overweight" belassen. Zudem befindet sich die Aktie des Diabetesspezialisten auf der "Analyst Focus List" für besonders aussichtsreiche Werte. Analyst Richard Vosser sieht laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie wichtige Kurstreiber für das Papier in der zweiten Jahreshälfte. Er verweist dafür auf anstehende Studiendaten rund um Fettleibigkeit./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2024 / 20:53 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2024 / 00:15 / BST

