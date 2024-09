IRW-News: Blue Star Gold Corp.: Blue Star gibt erste Analyseergebnisse von Massivsulfidentdeckung bekannt: 17,1 m mit 0,973 % Kupferäquivalent

IRW-PRESS: Blue Star Gold Corp.: Blue Star gibt erste Analyseergebnisse von Massivsulfidentdeckung bekannt: 17,1 m mit 0,973 % Kupferäquivalent

Vancouver (British Columbia) - 5. September 2024 / IRW-Press / Blue Star Gold Corp. (TSX-V: BAU) (OTCQB: BAUFF) (FWB: 5WP0) (Blue Star oder das Unternehmen) stellt ein Update hinsichtlich der Komponente der kritischen Mineralien seines Explorationsprogramms bei den Projekten Ulu und Roma in der Region Kitikmeot in Nunavut bereit.

Die Analyseergebnisse für das erste von fünf Bohrlöchern, die beim Ziel HI01 beim Projekt Roma abgeschlossen wurden, liegen nun vor. Dieses Ziel wird zu Ziel Ataani umbenannt, was im lokalen Dialekt unterhalb oder unter bedeutet. Dieser Name spiegelt die Entdeckung der Massivsulfidlinse unterhalb eines flach liegenden Diabas-Lagergangs wider.

Höhepunkte

- Erstes Bohrloch bei Ataani liefert 17,1 m mit 0,973 % Kupferäquivalent

o Bzw. 17,1 m mit 0,42 % Cu, 1,43 % Zn, 0,03 % Pb, 9,19 g/t Ag und 0,13 g/t Au

o Bzw. einen Goldäquivalentgehalt von 1,563 g/t auf 17,1 m

o Beinhaltet 2,0 m zwischen 228,3 und 230,3 m mit zinkreicher Mineralisierung mit Gehalt von 0,08 % Cu, 10,95 % Zn, 0,11 % Pb, 4,33 g/t Ag und 0,12 g/t Au sowie 3,5 m zwischen 236,3 und 239,8 m mit kupferreicher Mineralisierung mit Gehalt von 1,46 % Cu, 0,15 % Zn, 0,01 % Pb, 25,68 g/t Ag und 0,293 g/t Au

- Mineralisierte Zone von 37,25 m mit Stringer- bis Massivsulfiden wurde in zweitem Bohrloch neigungsabwärts durchschnitten (Ergebnisse noch ausstehend)

- Alle fünf Ataani-Bohrlöcher (insgesamt 1.365 m gebohrt) durchschnitten eine Massivsulfidmineralisierung

Grant Ewing, CEO von Blue Star sagte: Dies ist das erste Explorationsprogramm, bei dem wir unser Hauptaugenmerk auf die Goldexploration und die Bewertung einiger unserer vorrangigen Ziele für kritische Mineralien gerichtet haben. Das Explorationsteam von Blue Star hat mit der Entdeckung der Massivsulfidlinse Ataani im ersten Bohrloch beim Ziel ein hervorragendes Ergebnis erzielt. Es besteht beträchtliches Potenzial für die Entdeckung weiterer oberflächennaher Massivsulfidlinsen in unmittelbarer Umgebung, zumal der eiserne Hut unter einem kleinen See in Richtung Süden verläuft und bis dato nur etwa 20 % des Konzessionsgebiets HI01 bewertet wurden. Die unmittelbare Nähe zur geplanten Grays Bay Road (etwa 6 km) und zur High Lake VMS-Lagerstätte (etwa 12 km) ist ein weiteres hervorragendes Merkmal der Entdeckung Ataani.

Erörterung der Ergebnisse

Im nördlichen Teil des Schürfrechts HI01 (Abbildung 1) wurde ein erstes Programm mit elektromagnetischen (EM)-Fixed-Loop-Untersuchungen durchgeführt, das eine 320 mal 100 m große EM-Platte ergab, die eine Zone mit starker Leitfähigkeit darstellt, die sich 180 m unterhalb der Oberfläche befindet (Abbildung 2). Es wurde ein Bohrprogramm mit fünf Bohrlöchern auf 1.365 m durchgeführt. Die Ergebnisse des ersten Bohrlochs werden in dieser Pressemitteilung veröffentlicht und weitere Bohrabschnitte werden im Folgenden erörtert. Weitere Analyseergebnisse sind noch ausstehend.

Das erste Bohrloch, das das Ziel Ataani anpeilte (DD24-HII-001), wurde bis in eine Tiefe von 291 m gebohrt. Die vorgefundenen Gesteinseinheiten beinhalten einen darüber liegenden Diabas-Lagergang aus dem Proterozoikum, eine Granitoideinheit aus dem späten Archaikum sowie ein Paket von serizitalterierten felsischen Tuffen, die eine Zone von 17,1 m mit einer Stringer- bis Massivsulfidmineralisierung beherbergen, die einen zusammengesetzten Gehalt von 0,42 % Cu, 1,43 % Zn, 0,03 % Pb, 9,19 g/t Ag und 0,13 g/t Au ergab (Tabelle 1). Innerhalb der mineralisierten Zone ergab ein Intervall von 2,0 m mit massivem Sphalerit und Schrotpyrit einen Gehalt von 10,95 % Zn und ein Intervall von 3,5 m mit massivem Pyrrhotit und Chalkopyrit einen Gehalt von 1,46 % Cu. Dieser mineralisierte Abschnitt stimmt mit dem modellierten starken Leiter überein.

DD24-HII-002 wurde neigungsabwärts der in HII-001 durchschnittenen mineralisierten Zone gebohrt und zielt auf etwa 45 m unterhalb und direkt außerhalb der Maxwell-Platte ab. Dieses Bohrloch, das bis in eine Tiefe von 279 m gebohrt wurde, stieß auf den darüber liegenden Diabas-Lagergang aus dem Proterozoikum, eine Granitoideinheit aus dem späten Archaikum sowie auf ein Paket von serizitalterierten felsischen Tuffen, die eine Zone von 37,25 m mit einer Stringer- bis Massivsulfidmineralisierung beherbergen. Innerhalb der mineralisierten Zone kommen ein Intervall von 3,45 m und ein Intervall von 1,3 m mit massivem Pyrrhotit und bis zu 3 % sichtbarem Chalkopyrit vor. Diese mineralisierte Zone stimmt mit der abwärtsgerichteten Erweiterung des modellierten starken Leiters überein.

DD24-HII-003 wurde etwa 50 m neigungsabwärts jener mineralisierten Zone von 37,25 m gebohrt, die in DD24-HII-002 durchschnitten wurde. Dieses Bohrloch stieß auf dasselbe Gesteinspaket wie die beiden vorangegangenen Bohrlöcher, einschließlich eines mächtigen, 83 m umfassenden Pakets von serizitalteriertem felsischem Vulkangestein. In einer Tiefe von 288,65 m wurde ein Intervall von 1,29 m mit Massivsulfid und überwiegend Pyrit vorgefunden.

DD24-HII-004 wurde 115 m südlich der Bohrabschnitte DD24-HII-001, -002 und -003 gebohrt und durchschnitt erneut eine ähnliche Geologie wie die ersten drei Bohrlöcher. Unterhalb des Granits, 167 m unterhalb des Bohrlochs, befand sich ein Paket aus felsischem Vulkangestein, das mehrere kurze Intervalle mit Stringer- bis Massivsulfid mit einer Mächtigkeit von bis zu 6,37 m aufwies. Die Sulfide umfassen sowohl Pyrit als auch Pyrrhotit mit geringen Mengen Chalkopyrit.

DD24-HII-005 wurde 110 m nördlich der Bohrabschnitte DD24-HII-001, -002 und -003 gebohrt, um die nördliche Ausdehnung der im Rahmen des EM-Programms identifizierten leitfähigen Zone zu erproben. Dieses Bohrloch durchschnitt den darüber liegenden Diabas-Lagergang aus dem Proterozoikum, das Granitoid aus dem späten Archaikum sowie ein felsisches Tuffpaket in einer Bohrlochtiefe von 240 m. Die vorgefundenen Sulfide umfassen ein Intervall von 5,01 m mit disseminiertem bis massivem Pyrit und Pyrrhotit. In der mineralisierten Zone wurden geringe Mengen Chalkopyrit identifiziert.

Fortschritt des Explorationsprogramms und nächste Schritte

Die Feldkomponenten des Programms sind abgeschlossen und die endgültige Demobilisierung des Lagers ist für September geplant. Die Analyseergebnisse werden zurzeit geprüft und interpretiert, um sie rechtzeitig zu veröffentlichen.

Nach dem Erhalt aller Analysedaten des aktuellen Programms wird mit den zusammengestellten Felddaten und Ergebnissen eine Lagerstättenmodellierung durchgeführt, um die Auswirkungen auf die Ressourcenbasis, die Priorisierung der Pipelineziele und die Vorplanung für 2025 zu ermitteln. Es ist davon auszugehen, dass die in dieser Saison durchgeführten Arbeiten zu zukünftigen Entdeckungen führen werden, um unsere Ressourcenbasis an Gold und Basismetallen bei den Projekten Ulu und Roma in der Region Kitikmeot in Nunavut zu erweitern.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76750/Bluestar_050924_DEPRCOM.001.png

Abbildung 1: Landbesitz von Blue Star mit dem Standort des Ziels Ataani und der geplanten Grays Bay Road

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76750/Bluestar_050924_DEPRCOM.002.png

Abbildung 2: Schrägschnitt, Blickrichtung Westnordwesten mit modellierter leitfähiger Platte und Bohrspuren mit der Geologie des Ziels Ataani

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76750/Bluestar_050924_DEPRCOM.003.png

Abbildung 3: Foto von massivem Pyrrhotit und Chalkopyrit mit siliciumhaltigen Gesteinsfragmenten von DD24-HII-002, das eine mineralisierte Zone von 37,25 m durchschnitten hat

Tabelle 1: Bohrergebnisse für DD24-HII-001

Bohrloch-Nr. von (m) bis(m) Länge (m) Cu % Zn % Pb % Ag g/t Au g/t

DD24-HII-001 222,7 239,8 17,1 0,42 1,43 0,03 9,19 0,13

einschließlich

DD24-HII-001 228,3 230,3 2,0 0,08 10,95 0,11 4,33 0,12

DD24-HII-001 236,3 239,8 3,5 1,46 0,15 0,01 25,68 0,29

*Alle Abschnitte stellen Kernlängen dar; es wurden nur unzureichende Bohrungen absolviert, um die wahren Mächtigkeiten zu ermitteln; die Analyseergebnisse sind nicht gedeckelt.

Bei den Bohrproben handelt es sich um eine Hälfte des NQ-Bohrkerns, der mit einer Säge geteilt wurde. Die Proben werden unter Wahrung der Sorgfaltspflicht an ALS Geochemistry in Yellowknife, NT, geliefert und dann zur endgültigen Analyse an ALS Canada Inc. in North Vancouver, BC, weitergeleitet. Die Proben werden unter Verwendung von Code PREP-31 (Zerstoßung und Pulverisierung) vorbereitet und unter Verwendung der Codes Au-AA26 (50-Gramm-Brandprobe mit atomischem Absorptionsabschluss) und ME-MS61 (48-Element-Viersäuren-Aufschluss mit ICP-MS-Abschluss) analysiert. Proben über der Grenze für Nicht-Gold-Elemente werden einem Erzgehalt-Viersäuren-Aufschluss mit ICP-AES-Abschluss unterzogen. Das Qualitätssicherungs-/ Qualitätskontrollprogramm für die Bohrungen beinhaltet die regelmäßige Hinzugabe von zertifizierten Referenzmaterialien (CRMs) mit einer Rate von 10 %.

Metalläquivalente:

Das Kupferäquivalent (CuEq) und das Goldäquivalent (AuEq), die oben für die Bohrabschnitte erwähnt wurden, wurden auf der Grundlage der folgenden Preise 3,75 US$/lb für Cu, 1.900 US$/oz für Au, 20 US$/oz für Ag, 1 US$/lb für Zn und 0,95 US$/lb für Pb berechnet; die verwendeten metallurgischen Gewinnungsraten für alle Metalle entsprechen den Gewinnungsraten, die in MMG 2023 Mineral Resource and Ore Reserves Statement verwendet wurden. Die Gehalte wurden nicht gedeckelt. Die Berechnungen wurden mit dem Equivalent Grade Calculator (aaronmcm.com) überprüft.

Darren Lindsay, P. Geo. und Vice President Exploration bei Blue Star, ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 (NI 43-101) und hat die fachlichen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Grays Bay Road and Port Project (GBRPP)

West Kitikmeot Resources ist der neue Antragsteller für das GBRPP. Das Projekt sieht die Errichtung eines Tiefseehafens am Coronation Gulf und einer Straße vor, die Nunavut mit den Northwest Territories verbindet. Es stehen etwa 22 Millionen $ an Bundesmitteln zur Verfügung, um die Phase 1 des GBRPP bis zur Baureife voranzutreiben.

Die geplante ganzjährig befahrbare Straße würde innerhalb und in unmittelbarer Nähe der Projekte von Blue Star verlaufen und eine hervorragende Anbindung bieten. Dieser künftige Zugang wird die Betriebskosten in der Region drastisch senken, die Produkte des Nordens mit den Märkten in aller Welt verbinden und eine Belieferung des Gebiets zu niedrigeren Kosten, über eine längere Saison und mit größerer Zuverlässigkeit ermöglichen.

Über Blue Star Gold Corp.

Blue Star ist ein Mineralexplorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf das kanadische Territorium Nunavut gerichtet ist. Der Grundbesitz von Blue Star umfasst sehr aussichtsreiche und unzureichend erkundete Mineralkonzessionsgebiete mit insgesamt 270 Quadratkilometer Grundfläche im Grünsteingürtel High Lake. Das Unternehmen ist Eigentümer des Goldprojekts Ulu, das sich aus der Bergbaupacht Ulu und dem Konzessionsgebiete Hood River zusammensetzt, sowie des Projekts Roma. In der Lagerstätte Flood Zone (Bergbaupacht Ulu) wurde eine bedeutende hochgradige Goldressource abgegrenzt. Darüber hinaus gibt es zahlreiche vielversprechende Explorationsziele (Gold und kritische Minerale) auf der ausgedehnten Liegenschaft des Unternehmens, was Blue Star ein hervorragendes Potenzial für den Ausbau der Ressourcen bietet. Der Standort des zukünftigen Tiefseehafens in Grays Bay liegt 40 bis 100 Kilometer nördlich der Konzessionsgebiete, und der vorgeschlagene Korridor für die allwettertaugliche Grays Bay Road verläuft in der Nähe der Goldprojekte Roma und Ulu.

Blue Star ist an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel BAU, am OTCQB Venture Market in den USA unter dem Kürzel BAUFF und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel 5WP0 notiert. Nähere Informationen über das Unternehmen und seine Projekte erhalten Sie auf unserer Website unter www.bluestargold.ca .

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Grant Ewing, P. Geo., CEO

Telefon: +1 778-379-1433

E-Mail: info@bluestargold.ca

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN UND INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen sind erkennbar an Begriffen wie: antizipieren, beabsichtigen, planen, Ziel, anstreben, glauben, projizieren, schätzen, erwarten, Strategie, Zukunft, wahrscheinlich, kann, sollte, wird und ähnliche Verweise auf zukünftige Zeiträume. Beispiele für zukunftsgerichtete Aussagen sind u.a. Aussagen, die wir in Bezug auf voraussichtliche Einnahmen und Erträge, die voraussichtliche Höhe der Investitionsausgaben für das Geschäftsjahr, Erwartungen hinsichtlich der Auswirkungen von Ansprüchen, Rechtsstreitigkeiten, Umweltkosten, Eventualverbindlichkeiten und staatlichen und behördlichen Untersuchungen und Verfahren auf unsere Finanzlage sowie Schätzungen von Mineralressourcen und -reserven auf unseren Konzessionsgebieten machen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind weder historische Fakten noch Zusicherungen zukünftiger Leistungen. Stattdessen beruhen sie lediglich auf unseren derzeitigen Überzeugungen, Erwartungen und Annahmen in Bezug auf die Zukunft unseres Unternehmens, Pläne und Strategien, Prognosen, erwartete Ereignisse und Trends, die Wirtschaft und andere zukünftige Bedingungen. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf die Zukunft beziehen, unterliegen sie naturgemäß Ungewissheiten, Risiken und Änderungen der Umstände, die schwer vorherzusagen sind und von denen viele außerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Unsere tatsächlichen Ergebnisse und unsere tatsächliche Finanzlage können wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angegeben sind. Daher sollten Sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse und unsere tatsächliche Finanzlage wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, gehören unter anderem: wirtschaftliche und finanzielle Bedingungen, einschließlich der Volatilität von Zinssätzen und Wechselkursen; Rohstoff- und Aktienpreise und der Wert von Finanzanlagen; strategische Maßnahmen, einschließlich Akquisitionen und Veräußerungen und unseres Erfolgs bei der Integration erworbener Unternehmen in unsere Betriebe; Entwicklungen und Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, einschließlich einer stärkeren Regulierung der Bergbauindustrie durch gesetzgeberische Maßnahmen und überarbeitete Regeln und Standards, die von den Regulierungsbehörden in Nunavut angewendet werden; Preisänderungen bei Brennstoffen und anderen wichtigen Materialien und Unterbrechungen der Versorgungsketten für diese Materialien; Schließungen oder Verlangsamungen und Änderungen bei den Arbeitskosten und Arbeitsschwierigkeiten, einschließlich Arbeitsniederlegungen, die entweder unsere Betriebe oder die Fähigkeit unserer Zulieferer, uns Waren und Dienstleistungen zu liefern, beeinträchtigen; sowie Naturereignisse wie Unwetter, Brände, Überschwemmungen und Erdbeben oder von Menschen verursachte oder andere Störungen unserer Ausrüstung; und Ungenauigkeiten bei den Schätzungen der Mineralressourcen und/oder Reserven auf unseren Mineralkonzessionsgebieten.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76750

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76750&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA09607B2021

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.