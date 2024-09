Insider - Vista und Blackstone an Softwarehersteller Smartsheet interessiert

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

New York (Reuters) - Ein Private-Equity-Konsortium, zu dem Vista Equity Partners und Blackstone gehören, führt Insidern zufolge Gespräche über eine milliardenschwere Übernahme von Smartsheet.

Der US-Softwarehersteller kommt auf einen Marktwert von rund sieben Milliarden Dollar, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen am Donnerstag sagten. Ein Geschäft könnte in den kommenden Wochen unterzeichnet werden. Die Aktien von Smartsheet schlossen rund vier Prozent höher. Bei Smartsheet war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Der Finanzinvestor Vista, der einen Anteil von 4,7 Prozent an Smartsheet hält, und Blackstone lehnten einen Kommentar ab.

Die Software von Smartsheet ermöglicht es Unternehmen, ihre Arbeitsabläufe über eine einzige Plattform zu verwalten, zu verfolgen und zu automatisieren und bietet mehr Funktionen und Möglichkeiten als Microsofts Excel. Smartsheet konzentriert sich auf große Unternehmen mit komplexen Abläufen wie Pfizer, Cisco und American Airlines.

