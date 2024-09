Trump plant Kommission für Regierungseffizienz unter Leitung von Elon Musk

New York (Reuters) - Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat eine neue Kommission unter der Leitung von Tesla-Chef Elon Musk in Aussicht gestellt.

"Ich werde eine Kommission für Regierungseffizienz ins Leben rufen", kündigte Trump am Donnerstag in einer Rede vor dem New York Economic Club an. Sollte er die Wahl am 5. November gewinnen, werde sein milliardenschwerer Unterstützer Musk dem neuen Gremium vorstehen. Dieses soll eine vollständige finanzielle und leistungsbezogene Prüfung der gesamten Regierung umsetzen und Empfehlungen für drastische Reformen aussprechen.

Trump diskutiert die Idee einer solchen Kommission bereits seit Wochen mit seinen Beratern, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters sagten. Nun sprach er sich erstmals öffentlich dafür aus. Er sagte auch zum ersten Mal, dass Musk zugestimmt habe, den Vorsitz der Kommission zu übernehmen. Details über die genaue Arbeitsweise der Kommission nannte er nicht. Trump erklärte lediglich, dass sie innerhalb von sechs Monaten nach ihrer Gründung einen Plan zur Beseitigung von "Betrug und unangemessenen Zahlungen" entwickeln solle.

Musk hatte am 19. August in einem Podcast Interesse bekundet. Demnach habe er mit dem Ex-Präsidenten über die Angelegenheit gesprochen und wäre interessiert, der Kommission beizutreten. Am Donnerstag schrieb er dazu auf seiner Plattform X, dass er sich darauf freue, den USA zu dienen, sollte sich die Gelegenheit ergeben. "Keine Bezahlung, kein Titel, keine Anerkennung ist nötig."

