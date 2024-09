Bayer - Bodenbildung vor Abschluss?

Nach dem dramatischen Kursverfall der letzten Jahre hatten wir bei der Bayer-Aktie zuletzt auf die laufende Stabilisierungsphase zwischen 25 EUR und 30 EUR hingewiesen (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 20. August). Die grundsätzlichen Trendwendeambitionen werden dabei durch das Aufwärtsgap vom 16. August bei 26,27/27,20 EUR unterstrichen, welches trotz der jüngsten Atempause (bisher) verteidigt wurde. In die gleiche Kerbe schlagen die markanten Lunten der letzten Monatskerzen. Dank der Rückeroberung der 200-Tages-Linie (akt. bei 28,60 EUR) ist das Papier nun einen wichtigen Schritt weiter. Was aus charttechnischer jedoch noch fehlt, ist ein Spurt über die verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte bei rund 30 EUR (siehe Chart). Ein erfolgreicher Befreiungsschlag würde eine klassische Bodenbildung mit einem Anschlusspotenzial von rund 5 EUR abschließen, sodass dann perspektivisch das Hoch vom Jahresbeginn bei 36,09 EUR wieder in Schlagdistanz rückt. Im Ausbruchsfall bietet sich die o. g. Glättungslinie indes als engmaschige Absicherung an. Mit einem Stop-Loss auf dieser Basis ist gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis gewährleistet.

Bayer (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Bayer

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

