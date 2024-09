Aktien Europa Schluss: Abwärts - BMW schockt Anleger mit Gewinnwarnung

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Als Strohfeuer hat sich am Dienstag die kleine Erholung an Europas Börsen vom Wochenbeginn erwiesen. Vor möglicherweise kursbewegenden Inflationsdaten aus den USA am Mittwoch und der mit Spannung erwarteten Sitzung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag gingen Anleger keine Risiken mehr ein. Für heftigen Gegenwind vor allem für den europäischen Automobilsektor sorgte zudem BMW mit einer herben Gewinnwarnung für 2024.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,66 Prozent auf 4.747,20 Punkte und vermied ein Tief seit Mitte August nur knapp. Beim Schweizer SMI Index hielt sich der Abschlag mit 0,13 Prozent auf 11.964,71 Punkte in Grenzen. Der britische FTSE 100 fiel um 0,78 Prozent auf 8.205,98 Punkte./bek/nas