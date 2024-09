BMW Aktie auf Talfahrt – Gekappte Prognose macht zu schaffen

Aktionäre der BMW Aktie haben nach einer gekappten Prognose des Münchner Automobilherstellers Bayerische Motorenwerke AG (BMW) am Dienstag Reißaus genommen und die Papiere auf Talfahrt geschickt.

Laut IG-Indikation notiert bis zum Nachmittag ein Minus von fast 10 Prozent auf der Kurstafel.

China-Geschäft und Rückruf setzen Aktie unter Druck

Hintergrund für die gebremsten Geschäftserwartungen seien massive Probleme mit einem zugekauften Bremssystem sowie anhaltende Unwägbarkeiten auf dem Markt im Reich der Mitte. Erwartete werde nun ein leichter Rückgang, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, nachdem zuvor ein knappes Plus in Aussicht gestellt wurde. Die Gewinnmarge im Automobilgeschäft könne somit zwischen sechs und sieben Prozent niedriger liegen als bis dato mit acht bis zehn Prozent geschätzt.