Börse Frankfurt-News: Gewinnmitnahmen und Flucht in Sicherheit (ETFs)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Die lange Zeit favorisierten USA-ETFs werden mehrheitlich abverkauft. Das Geld fließt stattdessen in Immobilienaktien-Fonds und Anleihe-ETFs. Bei Krypto-ETNs wird rege spekuliert und auch die sprunghafte Volatilität wird aktiv gehandelt.

10. September 2024. Die Korrektur vieler großer Tech-Aktien an der Wall Street hat auch bei verschiedenen ETFs für Gewinnmitnahmen gesorgt. Bei Lang & Schwarz sieht Leo Puschmann "relativ viele Abgaben" im WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (IE00BLRPRL42) und dem Vanguard S&P 500 (IE00B3XXRP09). Frank Mohr von der Société Générale berichtet von verstärkten Verkäufen im Lyxor Nasdaq (LU2197908721) und dem monatelang äußerst beliebten Xtrackers Artificial Intelligence (IE00BGV5VN51).

Anleihe-ETFs auf dem Vormarsch

Passend dazu verbuchen "Geldmarkt-Ersatzprodukte" wie die Overnight Rate-ETFs von Xtracker (LU0290358497) und Amundi (FR0010510800) deutliche Zuwächse. "Das Geld dürfte hier geparkt worden sein", vermutet Mohr. Auch insgesamt sei eine leichte Verschiebung in Richtung der Anleihe-ETFs zu beobachten, deren Anteil aktuell bei ca. 40 (normal: 30) Prozent liegt. Der Händler spricht vor diesem Hintergrund von einer "Flucht in Sicherheit". Vor allem im Segment der Staatsanleihen sieht er "hohe Nachfrage über mehrere Anbieter hinweg". Gekauft werden vor allem der iShares Italy Govt Bond (IE00B7LW6Y90) und der iShares USD Treasury Bond 7-10yr (IE00B1FZS798).

Auf der Aktienseite werden nach wie vor globale Indexfonds gekauft. Während bei der Société Générale der iShares Core MSCI World (IE00B4L5Y983) und der UBS MSCI World (IE000TG1LGI4) auf den Einkauflisten der Anlegerinnen und Anleger stehen, wird bei der Baader Bank der Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition (IE000CL68Z69) geordert. Holger Heinrich berichtet zudem von einem aktiven Handel bei 5-fach gehebelten Produkten von Wisdom Tree auf den amerikanischen S&P 500. Dabei würde sowohl die Long- (XS2771643025) also auch die Short-Seite (XS2771642308) gespielt.

Immobilienaktien werden gesucht

Auf Branchenebene fällt das Segment Real Estate durch ungewöhnlich hohe Umsätze und einen sehr starken Kaufüberhang auf. Dafür dürften laut Mohr die gesunkenen Zinsen und der defensive Charakter dieser Branche ausschlaggebend sein. Auf den Einkaufszetteln steht vor allem der iShares European Property Yield (IE00B0M63284). Im Bereich der Emerging Marktes berichtet Puschmann von Investments im iShares Core MSCI EM (IE00BKM4GZ66).

Die Kundschaft von Lang & Schwarz zeigt sich insgesamt gewohnt risikofreudig. Kurzfristige Spekulationen gibt es in den dreifach gehebelten ETFs von WisdomTree auf Natural Gas (XS2819843900) und (XS2819843223) sowie auf den ?-lpreis der Sorte Brent (XS2819843736). Auffällige Aktivitäten sind auch in dem WisdomTree S&P 500 VIX Short-Term Futures 2.25x Daily Leveraged (XS2819843736) zu beobachten. "Dieser gehebelte Vola-Tracker wird seit ein paar Wochen vermehrt gehandelt, um an beiden Seiten der Vola-Entwicklung um zu partizipieren", erklärt Puschmann.

Kurzfrist-Spekulationen bei den Kryptos

Bei den Kryptowährungen agieren die Kunden der ICF Bank aktuell "richtig prozyklisch", wie Händler Frank Wöllnitz erklärt. "Wenn es runter geht, wird verkauft und bei einer Erholung wird panikartig zurückgekauft. Die Positionen werden dann aber auch schnell wieder geschlossen". Die immer noch vergleichsweise starken Bewegung würden fast ausschließlich für kurzfristige Spekulationen genutzt. Die Zeit der Langfristanleger in diesem Segment sei erst einmal vorbei. Im Fokus stünden vor allem der 21Shares Solana Staking (CH1114873776) und der VanEck Bitcoin (DE000A28M8D0).

Bei Lang & Schwarz berichtet Puschmann von Umsätzen im ETC Group Physical Bitcoin (DE000A27Z304). Bei den in der vergangenen Woche wieder deutlich gefallenen Notierungen des Bitcoins würden aktuell aber die Käufer fehlen, die sonst in solchen Phasen "abstauben wollen". Nach Ansicht des Händlers dürfte es noch ein bis zwei Wochen dauern, bis hier wieder stärkere Aktivitäten auf der Käuferseite zu beobachten sind.

Von Thomas Koch, 10. September 2024, © Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)