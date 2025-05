GNW-News: Trackinsight veröffentlicht Global ETF Survey 2025: ETF-Branche im Hochbetrieb - Neue Gänge, neue Grenzen

^Paris, 13. Mai 2025 - Trackinsight, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich ETF-Analyse und -Forschung, kündigt gemeinsam mit J.P. Morgan Asset Management und S&P Dow Jones Indices die Veröffentlichung seines sechsten jährlichen Global ETF Survey Reports an: ETF-Branche im Hochbetrieb: Neue Gänge, neue Grenzen (https://www.trackinsight.com/global-etf- survey/2025?utm_source=globenewswire&utm_medium=pr&utm_campaign=survey2025&utm_t erm=de&utm_content=europe) (Originaltitel: ETF Industry on Overdrive: Shifting Gears, Breaking New Barriers). Der globale ETF-Motor beschleunigt weiter - und der diesjährige Bericht dokumentiert jede Kurve, jede Wende und jedes neue Tempo entlang des Weges. Der Bericht basiert auf den Erkenntnissen von über 600 professionellen Investoren weltweit, die gemeinsam über 1,1 Billionen US-Dollar in ETFs verwalten, und greift auf Trackinsights umfangreiche Datenbank mit über 12.000 börsengehandelten Produkten (ETPs) zurück. Die Studie bietet eine umfassende und zukunftsorientierte Analyse der ETF-Landschaft. Inhalte der Studie: * Regionale Analysen mit Fokus auf Europa, Asien und Nordamerika * Wichtige Trends in den Bereichen aktive Strategien, festverzinsliche Wertpapiere, thematisches Investieren, ESG-Ansätze, Kryptowährungen sowie die zunehmende Beliebtheit einkommensorientierter und optionsbasierter ETFs * Über 80 zukunftsgerichtete Prognosen für den ETF-Markt 2025 und darüber hinaus - von führenden Köpfen der Branche Philippe Malaise, CEO von Trackinsight, erklärt: ?ETFs haben das Investieren nicht nur vereinfacht - sie haben eine globale Revolution ausgelöst. Heute stehen sie für Klarheit, Innovation und neue Chancen für Anleger weltweit. ETF-Branche im Hochbetrieb fängt diese dynamische Entwicklung ein und bietet zugleich einen Ausblick auf die Zukunft unserer Branche." Zentrale Erkenntnisse der Befragung: * ETF-Nutzung: Die Befragten nutzen ETFs hauptsächlich zur Diversifikation, zur Kosteneffizienz und wegen ihrer einfachen Handelbarkeit. Bei der Produktauswahl stehen Performance, Gebühren, Liquidität und der Ruf des Anbieters im Vordergrund; ESG-Kriterien spielen eine untergeordnete Rolle. * Aktives Management: Die Nutzung aktiver ETFs nimmt zu, vor allem wegen niedrigerer Kosten im Vergleich zu Fonds, höherer Transparenz und dem Potenzial zur Outperformance - besonders im Aktien- und Anleihenbereich. Trotz Bedenken hinsichtlich historischer Daten und Konstanz der Performance planen fast 70 % der Befragten, ihre Allokationen in aktive ETFs in den nächsten sechs Monaten zu erhöhen. * Festverzinsliche Produkte: Unternehmens- und Staatsanleihen-ETFs stehen hoch im Kurs. Die Präferenzen der Befragten verteilen sich relativ gleichmäßig auf aktive und passive Strategien. 80 % planen, ihre Allokation in aktiv gemanagte Anleihen-ETFs in naher Zukunft auszubauen. * Themen-ETFs: Diese werden vor allem zur Diversifikation und für langfristige strategische Investitionen genutzt - insbesondere in disruptive Technologien und digitale Infrastruktur. Entscheidende Auswahlkriterien sind Liquidität, Kosten und Risiko-Rendite-Profil. Mehr als die Hälfte plant, ihre Allokation in Themen-ETFs zu erhöhen. * ESG: ESG-Investments werden größtenteils von persönlichen Überzeugungen und Umweltaspekten getragen. Greenwashing und mangelnde Transparenz stellen jedoch nach wie vor große Herausforderungen dar. Aktive ESG-Strategien sind besonders gefragt - mehr als die Hälfte der Befragten, insbesondere in Europa, plant eine Aufstockung ihrer ESG-ETF-Bestände. * Kryptowährungen: Krypto-ETFs machen meist nur einen kleinen Teil des Portfolios aus und dienen primär der Diversifikation und langfristigen Wertentwicklung. Vorteile gegenüber direktem Besitz sind laut Befragten: einfacher Zugang, regulatorischer Schutz und höhere Sicherheit. Fast 60 % beabsichtigen, ihre Allokation in diesem Bereich zu erhöhen. * Einkommens- und Optionsstrategien: Dividenden- und Anleihen-ETFs sind weiterhin Hauptinstrumente zur Einkommensgenerierung. Gleichzeitig wächst das Interesse an optionsbasierten Strategien wie Covered Calls und Puffer- Produkten. Rund 60 % der Teilnehmer wollen ihre Investitionen in Options- ETFs und einkommensorientierte Strategien ausweiten. Travis Spence, Global Head of ETFs bei J.P. Morgan Asset Management, kommentiert: ?2025 ist das Jahr der aktiven ETFs. In einem Marktumfeld, das weiterhin von Unsicherheit geprägt ist, zeigt unser neuer Trackinsight-Bericht einen klaren Trend hin zu aktiven Ansätzen. Anleger verlangen mehr Präzision, Flexibilität und risikobewusste Performance - und aktive ETFs erfüllen genau diese Erwartungen im Kernbereich von Aktien und Anleihen. Über 90 % der Befragten planen, ihre Allokation in aktive ETFs beizubehalten oder zu erhöhen." ?Die Rolle von Finanzindizes innerhalb der ETF-Branche entwickelt sich weiter und wird zunehmend als kraftvolles Innovationsinstrument für institutionelle Investoren genutzt", sagte Robert Ross, Chief Commercial Officer bei S&P Dow Jones Indices. Zusätzlich zur vollständigen Studie hat Trackinsight auch eine kompakte Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse veröffentlicht. Diese ist ab sofort auf trackinsight.com (https://www.trackinsight.com/global-etf- survey/2025?utm_source=globalnewswire&utm_medium=pr&utm_campaign=survey2025&utm_ content=de) verfügbar. Über Trackinsight Trackinsight ist eine Tochtergesellschaft der Kepler Cheuvreux und bietet professionellen ETF-Investoren weltweit eine umfassende Plattform mit hochwertigen Daten, Tools, Forschung und Fachwissen zur Fondsselektion und Portfolio-Optimierung. Medienanfragen Trackinsight Bitte wenden Sie sich an Rony Abboud unter rony.abboud@trackinsight.com (mailto:rony.abboud@trackinsight.com?subject=Trackinsight%20Global%20ETF%20Surve y%202025). J.P. Morgan Asset Management Für Medienanfragen in der EMEA-Region wenden Sie sich bitte an Anoushaa Massouleh unter anoushaa.massouleh@jpmorgan.com (mailto:anoushaa.massouleh@jpmorgan.com?subject=Trackinsight%20Global%20ETF%20Su rvey%202025). °