Ukraine - Russland hat Getreideschiff beschossen

(Weitgehend neu)

Kiew (Reuters) - Die Ukraine beschuldigt Russland, ein ziviles Getreideschiff im Schwarzen Meer mit einer Rakete getroffen zu haben.

Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge am Donnerstag in der maritimen Wirtschaftszone Rumäniens, eines Nato-Mitglieds. Die Regierung in Kiew sprach von einem "dreisten Angriff" auf die Freiheit der Schifffahrt. Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, das Schiff habe ukrainisches Getreide nach Ägypten transportieren wollen und sei kurz nach Verlassen der ukrainischen Hoheitsgewässer von einer russischen Rakete getroffen worden. Es habe nach ersten Einschätzungen keine Verletzten gegeben. Eine Stellungnahme Russlands lag zunächst nicht vor.

Sollte sich der Vorfall bestätigen, könnte dies zu einer deutlichen Zunahme der Spannungen zwischen Moskau und der Nato führen. Das britische maritime Sicherheitsunternehmen Ambrey teilte mit, ein unter der Flagge von St. Kitts und Nevis fahrender Massengutfrachter sei nach dem Auslaufen aus dem ukrainischen Hafen Tschornomorsk in der Region Odessa von einer russischen Rakete getroffen worden. Eine Branchen-Insider sagte der Nachrichtenagentur Reuters, der Angriff habe über Nacht nicht weit von der Mündung der Donau stattgefunden. Dmytro Pletenchuk, Sprecher der ukrainischen Marine, sagte Reuters, das Schiff habe sich in der maritimen Wirtschaftszone Rumäniens befunden. Die rumänische Seefahrtsbehörde wies die Darstellung zurück.

Im August 2023 etablierte die Ukraine ihren eigenen Schifffahrtskorridor - ohne Russlands Zustimmung - nachdem sie mit Marine-Drohnen und Langstreckenwaffen gegen die russische Schwarzmeerflotte vorgegangen war und deren Schiffe von der Westseite des Meeres vertrieben hatte. Der Korridor verläuft entlang der Westküste des Schwarzen Meeres, bevor er die ukrainischen Gewässer verlässt und südlich an Rumänien und Bulgarien vorbeiführt.

