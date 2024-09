Amazon-Aktie auf dem Prüfstand: Verpasst du etwa eine 33-%-Upside-Chance?

Die Amazon-Aktie (WKN: 906866) steht derzeit im Fokus vieler Anleger, und das aus gutem Grund. Trotz einer kleinen Kurserholung bleibt die Aktie immer noch deutlich unter ihrem fairen Wert. Ich habe ein Aufwärtspotenzial von satten 33 % errechnet. Doch warum genau ist Amazon derzeit so stark unterbewertet, und welche Faktoren könnten diese Diskrepanz in den kommenden Monaten ausgleichen? In diesem Artikel werfen wir gemeinsam einen detaillierten Blick auf die aktuellen Wachstumstreiber und Herausforderungen des Unternehmens und finden heraus, warum jetzt ein kluger Zeitpunkt sein könnte, um in Amazon zu investieren.

Die fundamentalen Zahlen von Amazon sprechen für sich

Amazon hat kürzlich einen leichten Kursrückgang erlebt, nachdem die Ergebnisse des zweiten Quartals 2024 veröffentlicht wurden. Die Aktie fiel, nachdem der Umsatz mit 148 Mrd. US-Dollar leicht unter den von vielen Marktteilnehmern erwarteten Zahlen gelegen hatte. Aber kein Grund zur Panik. Im Gegenteil, die aktuellen Marktbedingungen könnten eine hervorragende Gelegenheit bieten, um in Amazon zu investieren.

Amazon ist längst mehr als nur der weltweit größte Onlinehändler. Das Unternehmen hat sich über die Jahre hinweg diversifiziert und bietet heute eine breite Palette an Dienstleistungen und Produkten, die weit über den klassischen E-Commerce hinausgehen. Amazon Web Services (AWS), das Cloud-Computing-Geschäft von Amazon, ist inzwischen ein Drittel des globalen Cloud-Marktes und ein entscheidender Wachstumstreiber. AWS generiert nicht nur enorme Umsätze, sondern zeichnet sich auch durch hohe Margen aus. Im letzten Quartal betrug die operative Marge beeindruckende 35 %.

Zusätzlich dazu verfügt Amazon über eine der weltweit größten und treuesten Kundenbasen. Mehr als 200 Mio. Menschen sind Prime-Mitglieder und zahlen für den Zugang zu exklusiven Dienstleistungen und Angeboten. Diese Mitglieder sind stark an die Plattform gebunden, was für wiederkehrende Einnahmen und eine hohe Kundenloyalität sorgt. Die Kombination aus E-Commerce, Cloud-Computing und einer starken Kundenbindung macht Amazon zu einem Unternehmen, das auch in Zukunft wachsen wird.

AWS: Das Herzstück des Wachstums

Amazon Web Services (AWS) ist zweifellos der stärkste Wachstumstreiber des Unternehmens. Im zweiten Quartal 2024 erzielte AWS ein Umsatzwachstum von 19 % im Vergleich zum Vorjahr, und das bei einem bereits beachtlichen Jahresumsatz von etwa 105 Mrd. US-Dollar. Der globale Cloud-Markt wächst rasant, und AWS hat sich als der führende Anbieter in diesem Bereich etabliert – weit vor Konkurrenten wie Microsoft Azure und Google Cloud.

AWS profitiert nicht nur vom allgemeinen Wachstum des Cloud-Marktes, sondern auch von der zunehmenden Bedeutung von Künstlicher Intelligenz (KI). Amazon investiert kräftig in KI-Technologien und hat kürzlich eine 4-Mrd.-US-Dollar-Partnerschaft mit Anthropic angekündigt, einem Konkurrenten von OpenAI. Das Potenzial, das hier schlummert, ist enorm, denn KI-basierte Dienstleistungen werden in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen.

E-Commerce bleibt ein dominierender Faktor

Auch wenn das E-Commerce-Wachstum von Amazon im letzten Quartal nur moderat ausfiel, bleibt dieser Bereich eine zentrale Säule des Unternehmens. Amazon beherrscht etwa 40 % des E-Commerce-Marktes in den USA – ein Marktanteil, der auch in den kommenden Jahren weiter wachsen dürfte. Dies liegt nicht zuletzt an der überlegenen Logistik-Infrastruktur, die es Amazon ermöglicht, Kunden weltweit schnell und zuverlässig zu bedienen.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Geschäftsmodells ist das Drittanbieter-Netzwerk. Zwar hat sich das Wachstum in diesem Segment etwas verlangsamt, doch es bleibt weiterhin ein bedeutender Teil des Geschäfts. Drittanbieter nutzen Amazon als Marktplatz, um ihre Produkte zu verkaufen, und tragen durch die damit verbundenen Gebühren und Werbeeinnahmen erheblich zum Umsatz bei.

Ein Blick auf die langfristigen Zahlen

Amazon hat in den vergangenen Jahren eine beeindruckende finanzielle Entwicklung hingelegt. Zwischen 2016 und 2023 stieg der Umsatz von 135,9 Mrd. US-Dollar auf satte 604,3 Mrd. US-Dollar. Das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von über 20 %. Besonders bemerkenswert war das Jahr 2020, als der Umsatz um ganze 37,6 % zulegte – angetrieben durch die Pandemie, die den Onlinehandel massiv befeuerte.

Auch die Bruttomargen des Unternehmens haben sich kontinuierlich verbessert. Im Jahr 2016 lag die Bruttomarge noch bei 35,1 %, doch bis 2023 stieg sie auf beeindruckende 48 %. Dies zeigt, dass Amazon zunehmend effizienter arbeitet und es schafft, seine Kosten im Griff zu behalten – ein starkes Signal für die Rentabilität des Unternehmens.

Ein weiterer Aspekt, der Amazon besonders spannend macht, ist die hohe Investitionsbereitschaft des Unternehmens in Forschung und Entwicklung (F&E). Zwischen 2016 und 2023 haben sich die Ausgaben für F&E von 16,1 Mrd. US-Dollar auf 85,1 Mrd. US-Dollar mehr als verfünffacht. Diese Investitionen zeigen, dass Amazon nicht nur den Status quo beibehalten, sondern auch in Zukunft neue Märkte erschließen will.

Doch nicht alles läuft immer reibungslos. Ein Blick auf den Nettogewinn zeigt eine gewisse Volatilität. Während der Nettogewinn im Jahr 2020 noch bei 21,3 Mrd. US-Dollar lag, fiel er 2022 überraschend auf -2,7 Mrd. US-Dollar. Diese Schwankungen verdeutlichen, dass auch ein Riese wie Amazon vor Herausforderungen steht, die Anleger im Blick behalten sollten.

Herausforderungen und Risiken bei Amazon

Die Konkurrenz im E-Commerce und Cloud-Computing-Bereich wird härter, und Amazon sieht sich zunehmend neuen Herausforderungen gegenüber. Insbesondere die wachsende Konkurrenz durch chinesische Marktplätze wie Temu, Shein und AliExpress setzt Amazon unter Druck. Auch TikTok betritt mit seinen E-Commerce-Funktionen den Markt und verschärft die Konkurrenzsituation weiter.

Hinzu kommen makroökonomische Risiken. Die US-Notenbank könnte zu spät mit der Zinssenkung reagieren, was negative Auswirkungen auf die Wirtschaft und damit auch auf Amazons Wachstum haben könnte. Eine Verschärfung des Handelskonflikts zwischen den USA und China könnte zudem Amazons Pläne, Waren direkt aus China zu versenden, gefährden.

Trotz dieser Herausforderungen bleibt Amazon jedoch ein starkes Unternehmen, das in der Lage ist, sich anzupassen und weiter zu wachsen. Die bisherigen Erfolge im Bereich Cloud-Computing und E-Commerce lassen vermuten, dass Amazon auch diese Hürden meistern wird.

Die aktuelle Bewertung der Amazon-Aktie: Unterbewertet?

Wenn wir uns die Bewertung der Amazon-Aktie genauer ansehen, wird schnell klar, dass sie derzeit unterbewertet ist. Nach meinen Berechnungen liegt der faire Wert der Aktie bei etwa 240 US-Dollar. Der aktuelle Marktpreis von rund 180 US-Dollar deutet darauf hin, dass die Aktie deutlich unterbewertet ist. Dies könnte eine seltene Gelegenheit bieten, in einen der weltweit führenden Technologiekonzerne zu investieren und von einem potenziellen Kursanstieg zu profitieren.

Was bedeutet das für dich als Anleger?

Meine Analyse zeigt, dass Amazon über ein robustes Geschäftsmodell mit starkem Cashflow verfügt. Der Umsatz wird in den kommenden Jahren voraussichtlich weiter ansteigen, von 700 Mrd. US-Dollar im kommenden Geschäftsjahr auf über 1,1 Billionen US-Dollar im fünften Jahr. Auch die operativen Margen sollen sich stabilisieren und leicht verbessern, was die Profitabilität weiter stärkt.

Natürlich sind auch Risiken vorhanden. Ein Anstieg des Diskontsatzes oder eine schlechtere als erwartete Geschäftsentwicklung könnten den fairen Wert der Aktie senken. Doch selbst bei konservativeren Annahmen zeigt die Sensitivitätsanalyse, dass der Wert von Amazon weiterhin attraktiv bleibt.

Mein Fazit

Die Amazon-Aktie bietet derzeit eine seltene Gelegenheit für clevere Anleger. Zum aktuellen Kurs von rund 180 US-Dollar und mit einem fairen Wert von 240 US-Dollar ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 33 %, das du nicht ignorieren solltest. Die fundamentalen Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Amazon hat weiterhin starke Wachstumstreiber, allen voran AWS und die Expansionspläne im E-Commerce, aber auch Herausforderungen, die das Unternehmen meistern muss. Wenn du bereit bist, auf langfristiges Potenzial zu setzen und die kurzfristigen Risiken in Kauf zu nehmen, könnte jetzt der richtige Zeitpunkt sein, um in diesen Technologiegiganten zu investieren.

