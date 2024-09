ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt BASF auf 'Hold' - Ziel bleibt bei 43 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Aktien der BASF bei unverändertem Kursziel von 43 Euro von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft. Die Dividendenrendite liege mit rund 8 Prozent historisch im oberen Bereich, schrieb Analyst Chris Counihan in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Das Rückschlagsrisiko erscheine so begrenzt. Für den neuen Konzernchef gehe es beim "ersten Kapitalmarkttag einer neuen Dekade" Encde September darum, die Strategie für diesen Zeitraum zu präsentieren./ag/zb

