Auch wenn Warren Buffett Aktien verkauft: Ich kaufe Berkshire Hathaway trotzdem!

Warren Buffett verkauft Aktien bei Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2): Das ist es, was uns die jüngsten Schlagzeilen gezeigt haben. Der Starinvestor trimmte unter anderem seine Beteiligung an Apple um ca. die Hälfte. Auch die Anteilsscheine der Bank of America veräußert das Orakel von Omaha offenbar.

Jeder an den Aktienmärkten will vermutlich wissen, was da los ist. Es könnte sein, dass Warren Buffett opportunistisch handelt und auf dem Hoch einige Gewinne mitnimmt. Aber möglich ist auch, dass sich das Steuergesetz in den USA verändert. Das Orakel von Omaha möchte möglicherweise nun noch einige Wertpapiere veräußern, um von den vorherigen positiven Bedingungen zu profitieren.

Egal, was es auch ist: Ich kaufe die Aktie von Berkshire Hathaway trotzdem. Seine Verkäufe interessieren mich dann doch nicht so sehr. Oder, sie sind gewissermaßen auch ein Teil meiner Investitionsthese.

Berkshire Hathaway: Vertrauen, auch wenn Warren Buffett Aktien verkauft

Grundsätzlich stehe ich weiterhin dazu, dass Warren Buffett und sein Team für meine Investitionsthese sehr entscheidend ist. Berkshire Hathaway ist von seinem Geschick abhängig. Von seinem Ansatz, von seinen Entscheidungen. Eben von allen, was er mit seinen Aktien bislang gemacht hat. Und künftig auch noch tut.

Meine These ist, dass ich eben nicht aktiv nachdenken muss. Wenn ich Aktien von Berkshire Hathaway kaufe, dann übergebe ich das Zepter quasi an Warren Buffett und sein Team, um auch für mich als Investor Entscheidungen zu treffen. Wohlwissend, dass das Orakel von Omaha mit seinem Vermögen selbst in sein Konglomerat investiert ist. Das gibt mir die nötige Zuversicht, dass er stets unternehmensorientierte Entscheidungen treffen wird.

Ob Warren Buffett kauft oder verkauft: Er wird schon seine Gründe haben. In der Regel sind sie gut, sie erfolgen aus einer langfristig-orientierten Perspektive. Vermutlich auch mit einem Plan. All das werfe ich weiterhin in den Ring, wenn ich an diesen Aktien jetzt festhalte. Beziehungsweise, sie jetzt sogar erneut kaufe.

Rendite ist auch mit dem Rest möglich

Vergessen sollten wir dabei außerdem nicht, dass Warren Buffett bei Berkshire Hathaway Rendite erzielen kann, auch wenn er vereinzelte Aktien verkauft. Denn ich glaube, dass hier ein Missverständnis vorlegt. Er hat vielleicht zwei seiner großen Positionen getrimmt. Allerdings ist das Konglomerat stets mehr, als bloß das börsennotierte Portfolio.

Wir können darüber streiten, ob Apple nach den Teilverkäufen noch zu den Big 4 von Berkshire Hathaway zählt. Das wäre eine Option. Viel wichtiger ist mir, dass drei der vier Teile nach wie vor intakt erhalten sind. Hinter dem Konglomerat steckt ein starkes Infrastruktur-Geschäft. Sowie ein starker Versicherer und ein beliebtes Eisenbahngeschäft. Alles in allem: Geschäftsbereiche, die Jahr für Jahr solide Ergebnisse und freie Cashflows erzielen dürften.

Dass Warren Buffett Aktien verkauft hat, fällt daher gar nicht so sehr ins Gewicht. Zumindest ist das keine zu starke Veränderung im Vergleich zu vorher. Es war bekannt, dass das Orakel von Omaha Cash aufbaut und einen anderen Masterplan verfolgt. Übrigens, mit dem Cash generiert der Starinvestor auch Rendite. Ganz einfach, indem er seine Liquidität in kurzfristige Anleihen mit guter Bonität investiert.

Kurzum: Berkshire Hathaway wird auch in Zukunft Ergebnisse und Mehrwerte liefern. Die Teilverkäufe von vereinzelten Positionen mögen ein Umdenken sein. Ja, sogar eine größere Veränderung im Portfolio. Aber Warren Buffett bleibt auf Kurs in Richtung Rendite. Mittel- bis langfristig glaube ich, dass die Rendite auch wieder anziehen wird.

Warren Buffett & Berkshire Hathaway: Langfristig denken!

Außerdem glaube ich, dass wir nicht das große Ganze sehen. Warren Buffett agiert im großen Stil bei Berkshire Hathaway, keine Frage. Er devestiert seit einigen Quartalen. Allerdings glaube ich, dass wir langfristig bleiben sollten. Seine jetzigen Verkäufe sind bloß ein Mosaikteilchen im Gesamtgemälde der äußert erfolgreichen Beteiligungsgesellschaft.

Meine persönliche Vermutung ist, dass er in den kommenden drei bis fünf Jahren spätestens die vorhandene Liquidität nutzen wird. Entweder für größere Zukäufe. Oder auch, wenn die Börsenbewertungen günstiger werden. Jedenfalls wird Warren Buffett den Aktien langfristig die Treue halten. Dafür ist er selbst zu sehr Unternehmer.

Ich finde es jedenfalls müßig, über Warren Buffett und seine Aktienverkäufe nachzudenken. Stattdessen konzentriere ich mich lieber darauf, was Berkshire Hathaway ist. Und für mich ist und bleibt es ein Konglomerat, das langfristig eine herausragende Rendite erzielt hat. Diese These ist meiner Meinung nach noch immer intakt.

