Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zum BSW

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zum BSW:

"Das BSW ist der neue Popstar unter den Parteien. Gegen Migranten sein, ohne als rechts und ewig gestrig zu gelten? Toll! Der Rest ist Sahra. Die macht das schon. Deswegen stellt Wagenknecht an künftige Koalitionspartner Bedingungen, die kaum zu erfüllen und eigentlich auch unsinnig sind. Friedensgespräche mit Moskau werden nicht von Landesregierungen in Dresden oder Erfurt initiiert. Raketenstationierungen werden dort auch nicht verhindert. Was die Menschen brauchen, sind demokratisch legitimierte, gut arbeitende Regierungen. Wie egal das Wagenknecht ist, wird man noch sehen. Vermutlich aber sehr egal."/yyzz/DP/he