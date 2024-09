Israels Verteidigungsminister kündigt neue Phase des Krieges an

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Jerusalem (Reuters) - Der israelische Verteidigungsminister Joaw Gallant kündigt einen neuen Schwerpunkt in den Kriegszielen seines Landes an. "Wir treten in eine neue Phase des Krieges ein, die uns Mut, Entschlossenheit und Ausdauer abverlangt", sagte er am Mittwoch in einer Rede auf einem Luftwaffenstützpunkt. Der Schwerpunkt verlagere sich in das Grenzgebiet im Norden. Dorthin würden Truppen und Ressourcen verlegt.

Im Norden grenzt Israel an den Libanon. Seit Ausbruch des Krieges im Gazastreifen mit der palästinensischen Hamas liefern sich israelische Grenztruppen mit der Hisbollah-Miliz im Libanon fast täglich kurze Gefechte. Wegen der Beschießungen mit Granaten und Raketen sowie der Drohnenangriffe haben Tausende Israelis die Grenzregion verlassen und leben in provisorischen Unterkünften. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat erst vor einigen Tagen versprochen, die Voraussetzungen für die Rückkehr der Vertriebenen zu schaffen.

Die Hisbollah will die Angriffe im Grenzgebiet erst einstellen, wenn sich Israel mit der Hamas auf einen Waffenstillstand verständigt. International wird befürchtet, es könnte zu einem Krieg zwischen Israel und der mit dem Iran verbündeten Hisbollah kommen. Befeuert wurden diese Sorgen durch Anschläge mit manipulierten Pagern und Sprechfunkgeräten.