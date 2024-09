asknet wird Teil von Academic Software. Das Ergebnis ist eine leistungsstarke Kooperation zweier führender Unternehmen im Bereich der digitalen Bildung.

EQS-Media / 20.09.2024 / 15:14 CET/CEST



20. September 2024, Karlsruhe - Academic Software, das Softwareunternehmen der belgischen Gruppe Signpost, macht mit der Übernahme der asknet GmbH, Deutschlands führendem Anbieter von akademischen Softwarelösungen, einen großen Schritt in den DACH-Bildungsmarkt.

Für Academic Software ist diese Akquisition ein bedeutender Fortschritt in ihrem Bestreben, ihre führende Position bei Softwarelösungen für den Bildungsbereich in ganz Europa weiter auszubauen. Die Übernahme von asknet erweitert nicht nur die Präsenz auf dem größten Bildungsmarkt in Europa, sondern unterstreicht auch das Engagement des Unternehmens für fortwährende Innovationen im Bereich digitaler Bildungslösungen.

Als Teil ihrer Markenstrategie hat die Gruppe beschlossen, ihr DACH-Geschäft unter der etablierten Marke weiterzuführen und damit zu stärken.

Experten für digitale Bildung bündeln ihre Kräfte

Die asknet GmbH, ehemals asknet Solutions AG, ist einer der führenden Anbieter in Deutschland, der Schweiz und Österreich mit mehr als 29 Jahren Erfahrung in der Beschaffung von Software für Bildungs- und Forschungseinrichtungen. Die asknet GmbH beliefert über 80% aller Hochschulen in der DACH-Region und ermöglicht Bildungseinrichtungen den Zugang zu erstklassigen Softwareprodukten zu äußerst wettbewerbsfähigen Preisen, um den digitalen Bedarf der akademischen Gemeinschaft zu decken.

Academic Software hingegen ist der führende europäische Anbieter digitaler Lösungen für den Bildungssektor. Das Unternehmen zeichnet sich durch die kontinuierliche Weiterentwicklung innovativer digitaler Produkte über seine Plattform (die größte Bibliothek an Softwaretiteln, E-Books, Sicherheitstools, GDPR-Tools, Cloud-Integrationen, KI-Tools usw.) und seinen mehrsprachigen Kundenservice aus. Academic Software arbeitet mit Bildungseinrichtungen auf der ganzen Welt zusammen und hat es sich zur Aufgabe gemacht, nahtlose digitale Transformationen zu ermöglichen. Mit der Unterstützung von globalen Partnern wie Microsoft, Google, Adobe und IBM spielt Academic Software weiterhin eine führende Rolle bei der Gestaltung der Zukunft der digitalen Bildung.

Einzigartige Synergie für die Bildung

Frederik Meheus, CEO von Academic Software, zeigte sich begeistert von diesem neuen Kapitel:

„Die Integration von asknet in unsere stetig wachsende Familie digitaler Bildungsunternehmen ist ein bedeutender Schritt nach vorne. Mit asknets starker Marke, der langjährigen Expertise und dem unvergleichlichen Verständnis des deutschsprachigen Bildungsmarktes sind wir in der Lage, gemeinsam Bemerkenswertes zu erreichen. Unsere gemeinsame Vision ist es, erstklassige Dienstleistungen und Lösungen anzubieten, die den sich entwickelnden Technologie- und Softwareanforderungen unserer Partner im Bildungsbereich gerecht werden.“

Über Academic Software, Teil der Signpost-Gruppe (www.signpost.eu)

Mit einem Umsatz von über 200 Millionen Euro bietet die Signpost-Gruppe über seine Geschäftsbereiche Hardware (Academic Hardware), Software (Academic Software), Bildungsinhalte des eigenen Verlags Lernova, Konnektivität (Academic Connect powered by Proximus) und Schulungen (Fourcast) für Schüler*Innen und Beschäftigte von Grund- und Sekundarschulen, Hochschulen, Universitäten und Forschungsinstituten, in 12 europäischen Ländern, an. Das Unternehmen gilt als einer der am schnellsten wachsenden Spezialisten für digitale Bildung in Europa. Signpost arbeitet mit Global Playern wie Microsoft, Google, Adobe, HP, Lenovo und ASUS zusammen. Dank dieses 360°-Ansatzes entlastet Signpost die Bildungseinrichtungen vollständig, indem es diese bei ihren digitalen Transformationsprozessen unterstützt und es ihnen so ermöglicht, sich auf ihre Kernaufgabe zu konzentrieren: die Bildung.

Für mehr Informationen kontaktieren Sie gerne:

Frederik Meheus | LinkedIn - CEO Academic Software

Tel: +32 496 64 99 74

Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: asknet Solutions AG

Schlagwort(e): Unternehmen

20.09.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: asknet Solutions AG Bahnhofplatz 12 76137 Karlsruhe Deutschland Telefon: +49 (0)721 / 964 58-0 Fax: +49 (0)721 / 964 58-99 E-Mail: investors@asknet.com Internet: asknet-solutions.com ISIN: DE000A2E3707 WKN: A2E370 EQS News ID: 1992701

Ende der Mitteilung EQS-Media

1992701 20.09.2024 CET/CEST