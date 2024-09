5.690 Euro in diese Aktie investieren und schon im April 2025 von 500 Euro Dividende profitieren!

Wer sein Geld an der Börse investiert, verfolgt in der Regel damit ja immer ein bestimmtes Ziel. Nämlich eine anständige Rendite auf sein eingesetztes Kapital zu erzielen. Was bei Aktien gleich auf zwei Wegen möglich ist. Zum einen über eventuelle Kursgewinne und zum anderen natürlich durch etwaige Dividendenzahlungen.

Gerade wer hauptsächlich auf letzteres aus ist, sollte sich in dieser Hinsicht eventuell schon jetzt für das nächste Jahr gut positionieren. Ein Titel, der sich hierfür qualifizieren könnte, ist meiner Ansicht nach die Aktie des skandinavischen Geldhauses Nordea (WKN: A2N6F4).

Denn die Bank kann mit einer durchaus zufriedenstellenden Dividende aufwarten. Mit einem Kauf der Papiere wäre man also in der Lage, bereits heute einen guten Grundstein für seine 2025er-Dividendeneinnahmen zu legen. Schauen wir also einmal auf die aktuelle Situation.

500 Euro mit relativ wenig Einsatz

Einkommensinvestoren schätzen es natürlich besonders, wenn die Dividendeneinnahmen gleich von Beginn an kräftig sprudeln. Und bei der Nordea-Aktie sieht es ganz danach aus, als ob so etwas mit ihr erfolgreich umzusetzen wäre. Schaut man nämlich auf den jeweiligen Jahresschlusskurs und setzt diesen ins Verhältnis zur gezahlten Ausschüttung, so bewegt sich hier in den letzten vier Jahren die Dividendenrendite in einer Bandbreite zwischen 6,40 und 10,79 %.

In diesem Zeitraum wurde die Gewinnbeteiligung nur einmal 2022 leicht auf 69 Cent abgesenkt (Vorjahreswert 72 Cent), um sie danach aber schrittweise auf den aktuellen Wert von 92 Cent je Aktie anzuheben. Wenn wir also davon ausgehen, dass im nächsten Jahr eine Ausschüttung in mindestens derselben Höhe gezahlt wird, dann lässt sich beim aktuellen Aktienkurs von 10,46 Euro (13.09.2024) eine Dividendenrendite von 8,8 % ermitteln.

Man müsste demzufolge derzeit 544 Nordea-Aktien erwerben, um im April nächsten Jahres in den Genuss von etwa 500 Euro Dividende zu kommen. Und wie wir anhand des Aktienkurses erkennen können, wäre dies schon mit einer Investitionssumme von 5.690 Euro zu realisieren. Doch kann man bei der nächsten Dividendenzahlung auch tatsächlich mit den besagten 92 Cent pro Aktie rechnen?

Das sagen uns die Zahlen

Im letzten Jahr konnte Nordea einen Gewinn je Aktie (EPS) von 1,37 Euro erwirtschaften. Wenn wir diesen Betrag nun ins Verhältnis zur gezahlten Dividende setzen, können wir für 2023 eine Ausschüttungsquote von 67 % erkennen. Für das laufende Jahr sehen beispielsweise die Experten von MarketScreener aber ein etwas höheres EPS von 1,44 Euro.

Wenn diese Prognose zutreffen sollte, wäre bei einem gleichbleibenden Ausschüttungsverhältnis im nächsten Jahr sogar mit einer Gewinnausschüttung von 96 Cent zu rechnen. Fairerweise muss man aber Folgendes anmerken. Nämlich, dass zumindest in den darauffolgenden zwei Jahren eine Dividende in dieser Höhe nicht in Stein gemeißelt ist.

Und zwar, weil hier ganz einfach wieder mit einem Absinken des EPS auf den Betrag von 2023 zu rechnen ist. Zumindest die oben erwähnte Analyseplattform hält solch ein Szenario für relativ realistisch. Dies muss aber nicht automatisch eine wieder sinkende Dividende bedeuten. Schließlich könnte sich Nordea ja auch dazu entschließen, die Ausschüttungsquote leicht anzuheben, um die Gewinnbeteiligung stabil zu halten.

Fazit

Wer die Dividendenwette bei Nordea eingehen möchte, könnte meiner Ansicht nach relativ gute Erfolgschancen haben. Denn das Finanzinstitut ist gut aufgestellt und CEO Frank Vang-Jensen hatte bereits Anfang des Jahres dank zuletzt hervorragend gelaufener Geschäfte das mittelfristige Profitabilitätsziel erhöht. Wobei die Eigenkapitalrendite 2025 bei mehr als 15 % liegen soll. Was bedeuten könnte, dass die Analysten mit ihren Prognosen für die nächsten zwei Jahre ja unter Umständen etwas zu vorsichtig sind.

Wer sich für die Nordea-Aktie interessiert, sollte wissen, dass sie bezogen auf den 2024-Gewinn nur mit einem KGV von gerade einmal 7,3 bewertet wird. Dabei käme das für das laufende Jahr erwartete Nettoergebnis einem Rekordwert gleich. Hinzu kommt hier noch die aktuell sehr hohe Dividendenrendite von über 8 %. Insgesamt also eine Mischung, die meines Erachtens nicht nur für Dividendeninvestoren durchaus relativ verlockend aussehen könnte.

