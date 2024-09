Uniper startet Verkaufsprozess für Kohlekraftwerk Datteln 4

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Der verstaatlichte Energiekonzern Uniper hat den Verkaufsprozess für das umstrittene Kohlekraftwerk Datteln 4 eingeleitet.

Interessenten könnten sich bis zum 18. Oktober mittags an den Konzern wenden, teilten die Düsseldorfer am Montag mit. Anschließend erhielten diese ein Schreiben über den weiteren Prozess und einige Informationen. Der Verkauf ist Teil der Auflagen, die die EU-Kommission für die Verstaatlichung des Unternehmens gemacht hat. Der größte deutsche Gaskonzern war in der Energiekrise 2022 vom Staat übernommen und damit vor einer drohenden Pleite bewahrt worden. Umweltschützer fordern seit Jahren die Stilllegung des Kraftwerks.

(Bericht von Tom Käckenhoff, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)