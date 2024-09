US-Anleihen: Leichte Kursgewinne

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen haben am Montag etwas zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,10 Prozent auf 115,63 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere betrug 3,77 Prozent. Der Handel verlief in ruhigen Bahnen. Es wurden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht.

Es fehlte an klaren Impulsen. Der von S&P Global erhobene Einkaufsmanagerindex für die USA hat sich im September etwas eingetrübt. Der Rückgang war jedoch schwächer als erwartet. Zudem wird der vom Institute for Supply Management (ISM) erhobene Indikator stärker beobachtet.

Der Chef der regionalen Notenbank von Chicago, Austan Goolsbee, stellte unterdessen weitere Leitzinssenkungen in Aussicht. Die Zinsen müssten weiter "signifikant" fallen, um den Arbeitsmarkt zu schützen und die US-Wirtschaft zu unterstützen. Die US-Notenbank hatte in der vergangenen Woche den Leitzins um 0,50 Prozentpunkte gesenkt./jsl/la/nas