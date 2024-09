DHL-Finanzchefin steht zu Gewinn-Prognose für 2024

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Der Logistikriese DHL geht weiter davon aus, seine Gewinn-Prognose für das laufende Jahr erreichen zu können.

Zwar werde die Prognose von vielen Marktteilnehmern angezweifelt, weil sie sehr stark von der Geschäftsentwicklung im vierten Quartal abhänge, sagte Finanzchefin Melanie Kreis am Dienstag. Doch sei der Konzern auf einem "guten Weg". "Wenn wir nicht an unsere Prognose glauben würden, hätten wir das heute korrigiert", betonte sie. DHL hat für 2024 einen operativen Gewinn (Ebit) in einer Spanne von sechs bis 6,6 Milliarden Euro prognostiziert. Im Halbjahr summierte sich der operative Gewinn auf 2,6 Milliarden Euro.

