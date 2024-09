EQS-News: The Platform Group AG: Übernahme der 0815-Gruppe in Österreich

EQS-News: The Platform Group AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Firmenübernahme

The Platform Group AG: Übernahme der 0815-Gruppe in Österreich



24.09.2024 / 15:50 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





The Platform Group AG: Übernahme der 0815-Gruppe in Österreich Düsseldorf, 24. September 2024. The Platform Group AG (ISIN DE000A2QEFA1, „TPG“), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, hat per September die Mehrheitsübernahme der 0815-Gruppe mit Sitz in Wien, Österreich, vorgenommen. Das Closing wird für Oktober 2024 erwartet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Die 0815-Gruppe wurde im Jahr 2007 von Florian Fleck, Oz Hazi und Alexander Peretti gegründet und hat sich zu Beginn auf den Onlinehandel mit Elektronikfachartikeln fokussiert, danach wurden Bereiche wie Werkzeug, Gartenprodukte oder Motortechnik erschlossen. Seit dem Jahr 2012 wurde eine deutliche Expansion sowie Erweiterung der logistischen Kapazitäten umgesetzt, um mehr Partner und Hersteller auf die Plattform zu integrieren. Hierzu zählten insbesondere die Errichtung des neuen Zentrallagers am Rande Wiens sowie der Ausbau der Partnerschaften mit zahlreichen Marken wie Bosch, Dyson, Miele und Braun. 0815 verkauft derzeit primär in Österreich und Deutschland, der Umsatz bewegt sich im hohen zweistelligen Millionenbereich.



Florian Fleck, Geschäftsführer bei 0815: „In Österreich haben wir uns in den letzten 17 Jahren eine einzigartige Stellung erarbeitet, aus der wir für viele unserer Partner eine wichtige Rolle übernehmen dürfen und auch aus Kundensicht sind unsere Serviceleistungen einzigartig. Derzeit planen wir die Expansion in weitere Länder und die Erweiterung unseres Sortiments. Umso mehr freut es uns, dass wir diese Strategie nun mit dem starken Partner TPG umsetzen können.“



Alexander Peretti, Geschäftsführer bei 0815, ergänzt: „Wir sind ein sehr technisch getriebenes Unternehmen und programmieren alle unsere Schnittstellen und Softwarelösungen selbst. Mit TPG können wir in vielen Bereichen direkt anknüpfen. Gerade mit den weiteren Kanälen der TPG ergibt dies eine deutlich höhere Reichweite, da bisher 80 % unserer Kunden in Österreich sind und nun die Vermarktung erstmals in der EU erfolgen wird.“



Dr. Dominik Benner, CEO der The Platform Group AG: „0815 hat als Plattform in Österreich ein exzellentes Standing und bewiesen, dass eCommerce profitabel auch bei Konsumgütern funktionieren kann. Darüber hinaus ist 0815 eine sehr gute Ergänzung zu unserer Gruppe, um auch den B2B-Bereich weiter zu stärken und in neue Länder einzutreten.“



Reinhard Hetkamp, CFO der The Platform Group AG: „Die Übernahme von 0815 ist für uns eine der größten Übernahmen der Firmengeschichte. Wir bauen damit nicht nur das Sortiment aus, sondern gewinnen eine hohe Anzahl von Partnern und Anteilen im österreichischen Markt. Und finanziell haben wir eine sehr positive Entwicklung im laufenden Jahr mit einer starken Dynamik bei den Wachstumskennzahlen.“



The Platform Group AG:

The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 22 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode. Die Gruppe hat europaweit 16 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Seit dem Jahr 2020 wurden über 25 Beteiligungen und Unternehmensakquisitionen vorgenommen. Im Jahr 2023 wurde ein pro-forma Umsatz von 441 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 22,6 Mio. Euro realisiert.



Kontakt:

Investor Relations

Reinhard Hetkamp, CFO und Leiter IR

ir@the-platform-group.com

Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland

corporate.the-platform-group.com

