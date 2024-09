70 Millionen für Energieversorgung in der Ukraine

BERLIN (dpa-AFX) - Das Entwicklungsministerium will für den Winter die Unterstützung zur Wärme- und Stromversorgung in der Ukraine verstärken. Dazu würden 70 Millionen Euro bereitgestellt, um ukrainischen Städten und Kommunen kleinere Blockkraftheizwerke, Kesselanlagen, Generatoren und Solaranlagen zur Verfügung zu stellen, teilt das Ministerium in Berlin mit. Am Mittwoch befasste sich der Haushaltsausschuss mit dem Vorhaben.

"Russland will mit seinen Angriffen auf die Energieversorgung die Ukrainerinnen und Ukrainer zermürben und vertreiben", erklärte Entwicklungsministerin Svenja Schulze. "Wir unterstützen die Ukraine dabei, die Stromversorgung dezentral wiederaufzubauen, denn dann kann Russland sie nicht mehr so leicht zerstören."

Die massiven Angriffe Russlands auf Kraftwerke und Stromleitungen der Ukraine in den letzten Monaten haben nach Angaben des Ministeriums dazu geführt, dass 80 Prozent der Wärme- und mehr als ein Drittel der Wasserkraftwerke zerstört sind. Das ukrainische Energieministerium gehe davon aus, dass im Winter trotz Reparaturanstrengungen spürbare Stromabschaltungen nicht vermeidbar sind./cn/DP/nas