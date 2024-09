GNW-Adhoc: SLEEVER® und CARBIOS bringen den weltweit ersten manipulationssicheren und im Heimkompost biologisch abbaubaren Erstöffnungsschutz auf den Markt: SEELCAP® ONEGO

^* Der innovative SEELCAP® ONEGO Erstöffnungsschutz (Temper Evident) ist das

Ergebnis einer langjährigen Partnerschaft zwischen SLEEVER® und CARBIOS, die ihr Fachwissen vereinen, um umweltfreundlichere Sicherungsverpackungen zu entwickeln * SEELCAP® ONEGO wird auf der LuxePack Monaco, die vom 30. September bis 2. Oktober 2024 im Grimaldi Forum stattfindet, an den Ständen von SLEEVER® (RF14, Halle Ravel) und CARBIOS (VA17, Halle Verrière) vorgestellt Morangis und Clermont-Ferrand (Frankreich), Mittwoch, 25 September 2024 (18:00 Uhr MESZ) : SLEEVER® (http://www.sleever.com/), eine familiengeführte französische Unternehmensgruppe, internationales KMU und Innovationsführer in der Technologie für Schrumpffolienetiketten, und CARBIOS, (http://www.carbios.com/) (Euronext Growth Paris : ALCRB), ein Pionier in der Entwicklung und Industrialisierung enzymatischer Lösungen für das Recycling von Kunststoff- und Textilpolymeren, präsentieren das erste innovative Produkt, das aus der Partnerschaft beider Unternehmen resultiert: SEELCAP® ONEGO, der weltweit erste im Heimkompost biologisch abbaubare manipulationssichere Erstöffnungsschutz(1). Diese bahnbrechende Neuerung beinhaltet gleich zwei Innovationen: die Integration des eingekapselten Enzyms CARBIOS Active, das den biologischen Abbau von PLA ermöglicht, in die Biopolymermischung und das ökologische Konzept, das unter Beteiligung von Fabrice Peltier entwickelt wurde. SEELCAP® ONEGO ist ein einzigartiges, patentiertes Produkt, das Lebensmittel sowohl vor Manipulation schützt als auch die einfache Öffnung mit nur einer einzigen Handbewegung erlaubt. Die Beimischung von CARBIOS Active in SEELCAP® ONEGO ermöglicht den vollständigen biologischen Abbau bei Raumtemperatur im Heimkompost in weniger als sechs Monaten (derzeit wird die TÜV Austria-Zertifizierung ?OK Compost HOME" für SEELCAP® ONEGO geprüft). SEELCAP® ONEGO hinterlässt somit einen 70% geringeren CO(2)-Fußabdruck als herkömmliche Schrumpffolien(2) und verbessert dadurch die Kreislauffähigkeit dieser Art von Verpackungen erheblich. Diese Komplettlösung trägt maßgeblich zu einem Wechsel hin zu nachhaltigeren Verpackungen bei und erfüllt gleichzeitig die Anforderungen von Markenherstellern in Bezug auf Sicherheit, Rückverfolgbarkeit der Herkunft in der Lieferkette und Massenproduktion. SEELCAP® ONEGO lässt sich problemlos in die Prozesse bestehender Abfüllanlagen integrieren und ist sowohl mit Combishrink® als auch mit Combiskinner® der SLEEVER® Group zur Verarbeitung von Schrumpffolien kompatibel, die zwischen 60 bis 24.000 Flaschen pro Stunde versiegeln können. Das innovative SEELCAP® ONEGO wird auf der LuxePack Monaco, die vom 30. September bis 2. Oktober 2024 im Grimaldi Forum stattfindet, an den Ständen von SLEEVER® (RF14, Halle Ravel) und CARBIOS (VA17, Halle Verrière) vorgestellt. SEELCAP® ONEGO ist der weltweit erste auf dem Heimkompost biologisch abbaubare manipulationssichere Erstöffnungsschutz(1). Der Schutz vor ungewollter Öffnung ist notwendig, um die Sicherheit der Verpackung zu gewährleisten, insbesondere bei Glasprodukten in Verbindung mit Holzverschlüssen, die häufig bei Weinen, Spirituosen und Alkoholen eingesetzt werden. Aufgrund der Größe (°