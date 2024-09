Aktien Frankfurt Ausblick: Dax mit erneutem Rekord erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Donnerstag ein Rekordhoch erreichen. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisiert der X-Dax ein Plus von 0,9 Prozent auf 19.086 Punkte. Auch der EuroStoxx wird wohl freundlich in den Tag starten. Gute Vorgaben kommen aus Asien, wo umfangreiche Maßnahmen Chinas zur Stützung der Wirtschaft die Märkte antreibt.

Zuletzt war der Dax am Dienstag bis auf 19.029 Punkte gestiegen und hatte sich damit dem Rekord von vor einer Woche bei 19.044 Punkten genähert. Nach einem Plus von fast 13 Prozent im Jahresverlauf hatten sich die Anleger zuletzt schwerer getan mit Nachkäufen, sobald der Dax die 19.000-Punkte-Marke überschreitet. Getrübte Konjunkturerwartungen prägen das Bild, während Zinssenkungserwartungen schon eingepreist sind.

Im saisonal eigentlich schwächeren September hat sich der Dax bislang robust entwickelt. Charttechniker Martin Utschneider von Finanzethos sieht den Dax weiter in einem engen Seitwärtsbereich rund um die 19.000 Punkte. Übergeordnet befinde sich der Leitindex aber weiter im Aufwärtstrend, betonte er am Morgen.

Nachrichtlich im Blick stehen die BASF -Aktien angesichts einer neuen Strategie. Mit einem vorbörslichen Abschlag von 1,8 Prozent reagieren die Anleger enttäuscht darauf, dass die Mindestdividende in den kommenden Jahren nur noch bei 2,25 Euro je Aktie liegen soll. Von Bloomberg befragte Analysten rechnen im Schnitt noch mit einer Dividende auf dem zuletzt gesehenen Niveau. Für 2023 hatte BASF 3,40 Euro je Aktie gezahlt.

Bessere Nachrichten gab es von Evotec , wie ein vorbörsliches Plus von 5,6 Prozent zeigt. Der Wirkstoffforscher vermeldete mit dem Abnehmspritzen- und Insulinhersteller Novo Nordisk eine Technologiepartnerschaft im Bereich neuer Zelltherapien. Evotec soll von Finanzierungsleistungen, einer nicht offengelegten Vorauszahlung sowie möglichen Meilenstein- und Lizenzzahlungen profitieren.

Gewinne zeichnen sich auch bei Gea ab, nachdem der Anlagenbauer von der US-Bank Morgan Stanley auf "Overweight" hochgestuft wurde. Eine Kaufempfehlung sprach außerdem Kepler Cheuvreux für die Aktien des Elektronikhändlers Ceconomy aus.

Nur relativ moderat bewegt werden die Aktien von KWS Saat erwartet. Der Saatguthersteller hatte am Morgen seine finalen Geschäftsjahreszahlen vorgelegt. Vermeldet wurde eine Erhöhung der Dividende auf einen Euro je Aktie, aber auch der Abschied der Finanzchefin Eva Kienle, die das Unternehmen im Januar aus persönlichen Gründen verlässt./tih/jha/