ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Puma auf 40 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Puma von 43 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Puma dürfte die Ziele für das dritte Quartal zwar erreichen können, was angesichts zuletzt unterdurchschnittlicher Kursentwicklung wohl einige bezweifelten, schrieb Olivia Townsend in ihrer am Donnerstag vorliegenden Branchenanalyse. Die Trends blieben aber durchwachsen und die Wachstumsqualität so fraglich. Einer möglichen Kurserholung rät die Expertin demnach nicht hinterherzujagen./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2024 / 00:33 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2024 / 00:34 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------