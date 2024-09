Bundesagentur legt Arbeitsmarkt-Statistik für September vor

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, wird am Freitag (10.00 Uhr) in Nürnberg die Statistik für den deutschen Arbeitsmarkt im Monat September vorlegen. Mit Spannung wird erwartet, ob es die um diese Jahreszeit üblichen, ersten Anzeichen für eine Herbstbelebung geben wird.

Die mittelfristigen Prognosen der Arbeitsmarktforscher sehen eher eine Seitwärtsbewegung. In jedem Fall dürfte die Arbeitslosigkeit höher liegen als im September des vergangenen Jahres. Im August waren rund 2,872 Millionen Menschen in Deutschland arbeitslos, ein Plus von 63.000 im Vergleich zum Juli.

Zuletzt hatten vor allem Meldungen über Personalabbau bei großen Industrieunternehmen sowie Unternehmensinsolvenzen negativ auf die Stimmung auf dem Arbeitsmarkt gedrückt. Die Zahl der gemeldeten offenen Stellen, auf die die Arbeitsagenturen Bewerber vermitteln können, werde geringer, hatte Nahles vor kurzem erklärt. Zugleich finden Unternehmen nicht immer geeignetes Personal, weil die Anforderungsprofile nicht zu den Qualifikationen passen./dm/DP/nas