Deutschland hat 2023 fast 10 Mrd für internationale Klimafinanzierung ausgegeben

Berlin (Reuters) - Deutschland hat im Jahr 2023 anderen Staaten im Rahmen der internationalen Klimafinanzierung insgesamt 9,9 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt.

Das gehe aus Daten hervor, die die Bundesregierung am Freitag an die EU-Kommission gemeldet habe, teilten mehrere Ministerien in Berlin mit. Damit habe Deutschland seinen Beitrag geleistet, um das internationale Versprechen zu erfüllen, Entwicklungs- und Schwellenländer pro Jahr mit 100 Milliarden Dollar bei Klimaschutz und -anpassung zu unterstützen. Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) sagte, Deutschland bleibe ein verlässlicher Partner. "Die Anpassung an den Klimawandel ist von zentraler Bedeutung."

Von den 9,9 Milliarden Euro entfallen 5,7 Milliarden auf Haushaltsmittel. 2022 kamen noch 6,4 Milliarden Euro aus dem Budget des Bundes. Hier spiegele sich die Kürzung im Etat des Entwicklungsministeriums wider. Einen Zuwachs gab es dagegen bei den mit staatlicher Hilfe mobilisierten Mitteln am Markt, beispielsweise über KfW- und DEG-Kredite für Energiewende-Projekte. Diese konnten gegenüber 2022 um 700 Millionen auf 3,8 Milliarden Euro gesteigert werden. Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) sagte, der Umbau der Energieversorgung sei ein Schwerpunkt. "Über die finanzierten Projekte beraten wir zahlreiche Länder bei konkreten Schritten zum Ausbau von erneuerbaren Energien, Wasserstoffproduktion und einer nachhaltigen, klimafreundlichen Infrastruktur."

Die Bundesregierung hat international zugesagt, ab 2025 jährlich sechs Milliarden Euro Klimafinanzierung aus Haushaltsmitteln bereitzustellen.

