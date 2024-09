450 Euro Dividende sichern? 1.520 Anteile dieser Aktie für 5.730 Euro sind die Lösung!

Das Schöne an der Aktienanlage ist meines Erachtens unter anderem die riesige Vielfalt, die sich einem bietet. Und vor allem auch, dass man hier gleich auf zwei Arten profitieren kann. Nämlich sowohl von Kursgewinnen als auch von den Dividenden, welche ja nicht wenige Aktiengesellschaften an ihre Anteilseigner ausschütten.

Wer sich als Anleger hauptsächlich auf dividendenstarke Titel konzentriert, lernt in der Regel die regelmäßigen Dividendeneingänge auf seinem Konto relativ schnell zu schätzen. Für die nächsten zwölf Monate könnte man sich beispielsweise mit der Aktie von Intesa Sanpaolo (WKN: 850605) schon für einen mittleren vierstelligen Betrag eine Dividende von 450 Euro sichern.

Hohe Dividendenrendite lockt

Manchmal kann man schon für eine relativ überschaubare Summe einen ansehnlichen Ausschüttungsbetrag erhalten. Zumindest dann, wenn man sein Geld in Aktien mit einer hohen anfänglichen Dividendenrendite investiert. Und mit Intesa Sanpaolo haben wir es mit genau so einem Papier zu tun.

Bei den vorhandenen Daten können wir uns allerdings derzeit nur auf Zahlen aus der Vergangenheit stützen. Wobei uns bei der italienischen Bank folgende Konstellation vorliegt. Vorab sollte man wissen, dass das Geldhaus seine Dividendenzahlungen auf zwei Termine im Jahr aufgeteilt hat.

Im November 2023 zahlte Intesa Sanpaolo eine Zwischendividende von 14,40 Cent je Aktie an seine Investoren aus. Und im Mai 2024 wurde dann die Schlussdividende in Höhe von 15,20 Cent überwiesen. Insgesamt erhielten die Anleger in den letzten zwölf Monaten also eine Gesamtdividende von 29,60 Cent pro Aktie.

Beim aktuellen Aktienkurs von 3,77 Euro (25.09.2024) lässt sich demnach eine Dividendenrendite von 7,85 % errechnen. Legt man die letzte Gesamtausschüttung zugrunde, würden also 1.520 Anteile der Intesa-Sanpaolo-Aktie im Wert von 5.730 Euro ausreichen, um in den nächsten 365 Tagen Dividendeneinnahmen von insgesamt 450 Euro zu generieren.

Eventuell wird es sogar mehr

Dies alles hört sich ja schon relativ interessant an. Doch angesichts der Schätzungen für das laufende Jahr könnte das Ergebnis am Ende aber vielleicht noch etwas höher ausfallen. Die Experten von MarketScreener gehen nämlich für das Geschäftsjahr 2024 von einem Umsatzanstieg im Bereich von 5,7 % aus.

Das Nettoergebnis soll sich dabei gegenüber dem Vorjahr sogar um 13,58 % auf 8,77 Mrd. Euro verbessern. Was natürlich auch dem Gewinn je Aktie (EPS) zugutekommt. Hier sagen die Prognosen einen Betrag von 49 Cent je Anteilsschein voraus. Im letzten Jahr standen an dieser Stelle allerdings nur 42 Cent je Aktie in den Büchern.

Es könnte also durchaus passieren, dass die nächsten beiden Dividendenzahlungen noch etwas höher als die letzten ausfallen. Die Vermutung von MarketScreener ist hier eine Ausschüttung für 2024, die insgesamt bei 34 Cent je Aktie liegen könnte. Was in unserem Beispiel dann schon eine Gesamtdividende von 517 Euro bedeuten würde.

Auch in den nächsten beiden Geschäftsjahren soll sich das Ergebnis je Aktie übrigens weiter leicht erhöhen. Was durchaus für eine gewisse Stabilität der zu erwartenden Dividenden sprechen sollte. Trotz der guten Aussichten wird die Aktie von Intesa Sanpaolo derzeit nur mit einem sehr niedrigen 2024er-KGV von 7,7 bewertet.

Und dies, obwohl ihr Kurs in diesem Jahr bereits um stolze 40 % zulegen konnte. In Hinsicht auf die gute Prognose gepaart mit einer niedrigen Bewertung könnte hier also eventuell noch weiteres Aufwärtspotenzial vorhanden sein. Die tolle Dividende gibt es dann als Zugabe sozusagen noch obendrauf. Eine Kombination, die in meinen Augen durchaus Lust auf die Intesa-Sanpaolo-Aktie machen könnte.

Der Artikel 450 Euro Dividende sichern? 1.520 Anteile dieser Aktie für 5.730 Euro sind die Lösung! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Andre Kulpa besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

