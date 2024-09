EQS-News: SANHA GmbH & Co. KG mit dem Gold-Status von EcoVadis ausgezeichnet

EQS-News: SANHA GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): ESG/Finanzierung

SANHA GmbH & Co. KG mit dem Gold-Status von EcoVadis ausgezeichnet



30.09.2024

SANHA GmbH & Co. KG mit dem Gold-Status von EcoVadis ausgezeichnet

SANHA zählt damit auch in punkto ESG zu den Vorreitern der Branche

Nachhaltigkeit ist wesentlicher Treiber der Unternehmensstrategie

Familienunternehmen beschäftigt sich parallel mit der Finanzierung

Essen, 30. September 2024 – Die SANHA GmbH & Co. KG, einer der führenden Hersteller für Rohrleitungssysteme, hat sich erneut dem unabhängigen Nachhaltigkeits-Assessment von EcoVadis gestellt und wurde am 25. September 2024 erstmalig mit dem GOLD-Status ausgezeichnet. Damit zählt SANHA zu den besten 5 % der von EcoVadis in den letzten 12 Monaten bewerteten Unternehmen. Das Nachhaltigkeitsrating von EcoVadis zählt zu den renommiertesten Verfahren zur Messung der CSR-Performance von Unternehmen weltweit. Mehr als 130.000 Unternehmen aus über 220 Branchen und 180 Ländern vertrauen auf EcoVadis, um ihre eigene Nachhaltigkeitsleistung und die ihrer Geschäftspartner zu überwachen und zu verbessern. Die Bewertungsmethodik beruht dabei auf internationalen Nachhaltigkeitsstandards (Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact, ISO 26000) und wird von einem wissenschaftlichen Gremium von CSR- und Lieferkettenexperten überwacht, um zuverlässige CSR-Ratings zu erstellen. Bewertet werden die Unternehmensaktivitäten in den Bereichen Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik sowie nachhaltige Beschaffung.

Bernd Kaimer, geschäftsführender Gesellschafter der SANHA GmbH & Co. KG: „Nachhaltigkeit ist seit vielen Jahren ein Bestandteil unserer Corporate Identity und wesentlicher Treiber unserer Unternehmensstrategie. Wir sind stolz darauf, dass wir nun erstmalig von EcoVadis mit GOLD ausgezeichnet wurden.“

SANHA überprüft Finanzierungsstrategie

Auch im Rahmen der turnusmäßigen Überprüfung ihrer Finanzierungsstrategie erwägt SANHA derzeit verschiedene Optionen. Für die Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2013/2026 kommt ein Bündel an Maßnahmen in Frage. Unter anderem wird eine neue Unternehmensanleihe inklusive Umtauschangebot in Erwägung gezogen. Vor diesem Hintergrund wurden die Quirin Privatbank AG und die CapSolutions GmbH mit der Durchführung einer Marktsondierung und einer Management-Roadshow beauftragt, damit die Geschäftsführung auf deren Grundlage und in Abhängigkeit vom Marktumfeld eine Entscheidung über die weitere Finanzierung treffen kann.

Über SANHA

Die SANHA GmbH & Co. KG ist ein führender Hersteller für Rohrleitungssysteme. Die Produkte des sich zu 100 % in Familienhand befindlichen Industrieunternehmens finden in vielen Branchen Anwendung, unter anderem in der Haustechnik, der Kältetechnik, im Brandschutz und zahlreichen industriellen Anwendungen wie bei technischen Gasen. Sanha hält für die verschiedenen Anwendungen ca. 300 Produktzertifizierungen vor. Das Unternehmen aus Essen hat rund 700 Mitarbeiter und ist weltweit in 50 Ländern aktiv. In vier Werken in Deutschland und im europäischen Ausland werden rund 10.000 Produkte, vor allem Rohrleitungssysteme aus Kupfer, Kupferlegierungen, Edelstahl, C-Stahl und Kunststoff hergestellt.

Investor Relations / Presse:

Fabian Kirchmann, Johannes Kaiser

IR.on AG

Telefon: 0221-9140970

E-Mail: SANHA@ir-on.com

