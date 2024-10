EQS-News: José Martinez scheidet als Geschäftsführer bei Groß & Partner aus und wechselt zu neoshare

EQS-News: Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH / Schlagwort(e): Personalie/Immobilien

José Martinez

Nach drei Jahren bei Groß & Partner verlässt José Martinez das Unternehmen auf eigenen Wunsch. In den letzten Jahren war Martinez maßgeblich für die Bereiche Akquisition, Marketing und Kommunikation verantwortlich. Zuvor war er 27 Jahre bei BNP Paribas Real Estate Deutschland tätig, zuletzt als Geschäftsführer.

Jürgen Groß, Gründer und Beiratsvorsitzender von Groß & Partner: „José ist in einem anspruchsvollen Marktumfeld in das Unternehmen eingetreten und hat das Image von Groß & Partner sowohl intern als auch extern weiter ausgebaut. Besonders hervorzuheben ist seine Fähigkeit, die Bedürfnisse unserer Kunden und Partner zu erkennen. Sein kreativer Input hat unsere Projekte weiterentwickelt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm in seiner neuen Rolle.“

José Martinez blickt positiv auf seine Zeit bei Groß & Partner zurück und sagt: „Es war eine großartige Zeit und ich bin stolz auf das, was wir in dieser herausfordernden Phase gemeinsam erreicht haben. Ich werde dem Unternehmen, Jürgen Groß und meinen Geschäftsführer-Kollegen auch in Zukunft eng verbunden bleiben.“

Über Groß & Partner

Groß & Partner ist eines der größten unabhängigen und inhabergeführten Immobilienunternehmen Deutschlands. Seit der Gründung im Jahr 1992 hat sich das Unternehmen auf die Entwicklung und Umsetzung hochwertiger Büro-, Wohn- und Hotelimmobilien sowie Datencenter und Stadtentwicklungen in Deutschland konzentriert. Mit einer realisierten Fläche von 2 Millionen Quadratmetern, über 100 erfolgreich realisierten Projekten, einem gegenwärtigen Projektportfolio über 4,2 Milliarden Euro und mehr als 340 Mitarbeitern gehört Groß & Partner seit Jahren zu den ersten Adressen im deutschen Markt. Zu den Leuchtturmprojekten aus jüngster Zeit gehören: FOUR Frankfurt, The SPIN, das Überseequartier in Hamburg, Gateway Gardens am Frankfurter Flughafen, der Neubau der Deutschen Börse in Frankfurt/Eschborn und die DFB-Akademie in Frankfurt. Bei Groß & Partner arbeiten erfahrene Architekten, Ingenieure, Baufachkräfte, Vermietungs- und Finanzexperten engagiert zusammen, um im Spannungsfeld von architektonischem Anspruch, hoher Wirtschaftlichkeit und flexibler Nutzung ein Ziel zu erreichen: langfristige und beständige Qualität. Dabei deckt die Gesellschaft die gesamte Wertschöpfungskette der Immobilie ab: Von der Projektidee über die Entwicklung, den Bau, die Vermietung bis hin zum Verkauf.

www.gross-partner.de

Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

Anette von Zitzewitz

Unternehmenskommunikation

Siesmayerstraße 21 | 60323 Frankfurt am Main

+49 (0)69 - 36 00 95 724 | +49 171 2432736

presse@gross-partner.de

anette.vonzitzewitz-extern@gross-partner.de

